ホワイトハウスよりも高く立てられたUFC試合会場の照明設備「ザ・クロー」/Saul Loeb/AFP/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）トランプ米大統領は、今月ホワイトハウス敷地内で開かれる総合格闘技団体「UFC」の大会について、使用する照明設備を大会終了後も長期にわたり撤去しない意向を示唆した。

このアーチ型の大型照明設備は「ザ・クロー（The Claw）」の名称で知られる。2日、TikTokへ投稿された動画で、トランプ氏はこの構造物をパリのエッフェル塔になぞらえた。エッフェル塔は当初、建設から20年後に撤去される予定だったという。

「多くの人は知らないが、フランス・パリのエッフェル塔は1889年に建てられた。もともとは万国博覧会の直後に撤去されるはずだった。しかしその後、『なかなか気に入ったから、もう少し残しておこう』となった。そして結局、撤去されなかった」。トランプ氏はそう語った。

「そして周知のように、我々は今ホワイトハウスの前にあるものを建設している。多くの人々にとって相当魅力的なものだ」と、トランプ氏は続けた。

「そこでは6月14日にUFCの大一番が行われる予定だ。今その場所を見ていると――もしかしたら、そのまま撤去しないかもしれない」（トランプ氏）

トランプ氏が冗談で言ったのか、それとも本当にこの巨大な構造物を残したいのかは不明だ。米国旗を模した装飾を施す当該の照明設備は、ホワイトハウス本体を上回る高さで立てられている。トランプ氏自身もホワイトハウスの職員もしばしばソーシャルメディアを通じ、自分たちに批判的な人々の反発をあおる行動に出ている。

とはいえ「ザ・クロー」を恒久的に残すとなれば、大統領の移動の面で大きな問題が生じる。現在ホワイトハウスの南側の芝生「サウス・ローン」を起点とするトランプ氏の移動は一時的に停止されている。大統領専用ヘリコプター「マリーンワン」が普段離着陸に使用している地点が、UFCの試合会場で覆われているからだ。トランプ氏は空路を使用する場合、アンドルーズ統合基地まで車列で移動し、大統領専用機「エアフォースワン」に搭乗している。本来ならサウス・ローンは、大規模なイベントに頻繁に使用される場所でもある。

UFCのダナ・ホワイト最高経営責任者（CEO）は1日、ホワイトハウスの西棟に入る姿が目撃されている。UFCは今回の注目度の高いイベントと関連工事にかかる費用を負担しており、その総額は約6000万ドル（約96億円）と見積もられている。ホワイト氏はスポーツ・ビジネス・ジャーナルの取材に対し、サウス・ローンの芝生の張り替えだけで70万ドルを支払う予定だと語った。サウス・ローンにはザ・クローと観客席、そして金網で囲まれた八角形のリング「オクタゴン」が設置される。

ホワイトハウスはこのUFCイベントを大々的に宣伝している。大会が開かれる14日は米国の国旗制定記念日「フラッグデー」であり、トランプ氏の80歳の誕生日でもある。