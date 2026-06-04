2児の母・西山茉希、台風休校の娘のための“即席お家弁当”公開「急に作ったとは思えないクオリティ」「彩りが綺麗で食欲そそられる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/04】モデルの西山茉希が6月3日、自身のInstagramを更新。台風で休校になった娘のための即席弁当を公開した。
【写真】40歳2児のママモデル「お花の形のウインナー可愛い」台風休校での即席お家弁当
西山は「台風休校 即席お家弁当」とコメントし、写真を公開。急遽作ったコロッケや卵焼き、飾り切りされたウインナー、ミニトマト、青菜などが詰められた弁当とごま塩のかかったおにぎりを披露した。
この投稿に、ファンからは「急に作ったとは思えないクオリティ」「突然の休校焦りますよね」「お花の形のウインナー可愛い」「彩りが綺麗で食欲そそられる」「美味しそう」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「お花の形のウインナー可愛い」台風休校での即席お家弁当
◆西山茉希、即席で作った弁当公開
西山は「台風休校 即席お家弁当」とコメントし、写真を公開。急遽作ったコロッケや卵焼き、飾り切りされたウインナー、ミニトマト、青菜などが詰められた弁当とごま塩のかかったおにぎりを披露した。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「急に作ったとは思えないクオリティ」「突然の休校焦りますよね」「お花の形のウインナー可愛い」「彩りが綺麗で食欲そそられる」「美味しそう」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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