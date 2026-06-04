スガシカオ、焼き肉屋で目を奪われた「ものすごい美人」の正体に驚きの声相次ぐ「びっくり」「そんなことあるんだ」
【モデルプレス＝2026/06/04】シンガーソングライターのスガシカオが6月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。焼き肉屋で目撃した美女の正体に驚きの声が寄せられている。
【写真】59歳大物歌手「ものすごい美人」と絶賛のCM女性
この日、スガは「そう言えば、ちょっと前に焼き肉屋さんでものすごい美人が食ってるなぁと思ったら、『スガさんですよね？』って声かけられて、よく見たらあややだった」と偶然焼き肉屋で見かけた美女の正体は歌手の松浦亜弥だったというエピソードを告白。続けて「あややの歌う『ホームにて』が最高に泣けるのよ」と自身の楽曲「ホームにて」をカバーする松浦の歌唱力を絶賛していた。
また、同日から松浦が出演するのど飴「キシリクリスタル」の新WEB CM「松浦亜弥 CM収録 夏」篇が配信。今回の舞台は、静かで落ち着いた空気が流れるレコーディングスタジオ。松浦がひと粒口にして「よしっ」と小さく気合いの掛け声をかけるシーンから始まり、イントロが流れると、本WEB CMオリジナルの楽曲を優しく爽やかに歌い出す。
この投稿には「すごい偶然」「オーラすごそう」「あややと遭遇したら食事どころじゃない」「びっくり」「そんなことあるんだ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】59歳大物歌手「ものすごい美人」と絶賛のCM女性
◆スガシカオ、焼き肉屋で目撃した「ものすごい美人」の正体とは
この日、スガは「そう言えば、ちょっと前に焼き肉屋さんでものすごい美人が食ってるなぁと思ったら、『スガさんですよね？』って声かけられて、よく見たらあややだった」と偶然焼き肉屋で見かけた美女の正体は歌手の松浦亜弥だったというエピソードを告白。続けて「あややの歌う『ホームにて』が最高に泣けるのよ」と自身の楽曲「ホームにて」をカバーする松浦の歌唱力を絶賛していた。
◆スガシカオの投稿に反響
この投稿には「すごい偶然」「オーラすごそう」「あややと遭遇したら食事どころじゃない」「びっくり」「そんなことあるんだ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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