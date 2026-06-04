【タリーズコーヒー】「国産白桃のとろっとピーチシェイク」「国産メロンの食べごろメロンシェイク」発売、〆パフェ気分で楽しむ果実感あふれる夏のご褒美フローズン

タリーズコーヒージャパンは6月10日(水)より、季節限定のフローズンドリンクを発売する。北海道発祥の「〆パフェ」をモチーフに、旬のフルーツを使用した爽やかなフローズンドリンクを展開する。

メロンシェイク、チキンリモーネ、マフィン、ベーグルサンドなど、この記事のすべての画像はこちら

〈季節限定フローズンドリンク〉

◆「国産白桃のとろっとピーチシェイク」

Tall：730円

ぷるぷる食感のミルクプリンに、国産白桃を使用したフレッシュな味わいのシェイクを合わせたフローズンドリンク。仕上げに桃のソースをトッピングし、白桃の上品な香りとやさしい甘みを楽しめる。

◆「国産メロンの食べごろメロンシェイク」

Tall：750円

国産メロンを使用したジューシーで豊潤な味わいのシェイクに、ぷるんとした食感のメロンソースをトッピング。食べごろのメロンを頬張ったような果実感あふれる甘みと香りが広がる。

「国産メロンの食べごろメロンシェイク」Tall：750円

〈“夜タリ”キャンペーン〉

6月10日(水)〜7月7日(火)の期間中、16時以降の注文で対象商品のホイップクリームを無料で2倍に変更できる。

対象商品:「国産白桃のとろっとピーチシェイク」「国産メロンの食べごろメロンシェイク」

〈同日発売のドリンクメニュー〉

◆「国産生姜のドライジンジャーエール」

Tall：700円

国産生姜を使用したタリーズオリジナルのジンジャーエール。生姜のピリッとした辛みと、トッピングした輪切りレモンの爽やかな香りが特徴。辛口で爽快な喉ごしが楽しめる。

「国産生姜のドライジンジャーエール」 Tall：700円

〈同日発売のフードメニュー〉

◆「厚切りオープンサンド チキンリモーネ」

単品：530円/ドリンクセット：760円〜

全粒粉入り厚切りパンに、レモン風味のチキンと3種のチーズ(ゴーダ･チェダー･モッツァレラ)をトッピング。こんがり焼き上げたチーズのコクと爽やかなレモンの風味、黒胡椒のアクセントが楽しめる。

◆「ふわふわマフィン 〜レモン〜」

370円

ふんわりとした食感に、爽やかなレモンの風味と程よい酸味を合わせたマフィン。

◆「ベーグルサンド 塩あんバター」

420円

甘さを控えたあんこと、ほどよい塩味、コクのあるバターを合わせた甘じょっぱい味わいのベーグルサンド。

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※価格はすべて税込

※一部取扱いのない店舗あり