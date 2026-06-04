ラグビー稲垣啓太選手＆稲垣貴子、誕生日記念ショットが話題 イラスト入りプレート＆手作りデザートに「愛情たっぷり」「照れてる顔が可愛い」
【モデルプレス＝2026/06/04】モデルの稲垣貴子が6月2日、自身のInstagramを更新。夫でラグビー日本代表の稲垣啓太選手の誕生日の写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】“笑わない男”ラグビー日本代表「絵になるご夫婦」美人妻と寄り添い笑み
貴子は「多くを語らず、静かに闘志を燃やし続けるその背中から学ぶことは本当に多いです」とつづり、写真を投稿。凛々しい顔つきでフィールドに立つ稲垣選手の姿や、イラスト入りのプレートの前で笑顔の貴子と柔らかい表情を見せる稲垣選手の微笑ましい2ショットなどを公開した。
また甘いものが得意ではないという稲垣選手のために、スイカを丸くくり抜いたものと凍らせたココナッツヨーグルトを盛った上にローソクを立てたお手製デザートも披露。「積み重ねてきたものが、さらに大きく花開く一年になりますように。お誕生日おめでとう」と祝福の言葉を添えている。
この投稿に「素敵なご家庭ですね」「絵になるご夫婦」「お誕生日おめでとうございます」「愛情たっぷり」「稲垣選手の照れてる顔可愛いです」「稲垣選手が幸せそう」「これからも応援してます」「微笑ましい写真」など反響が寄せられている。
貴子と啓太選手は2022年1月26日、それぞれのSNSにて結婚を発表。“笑わない男”と言われていた啓太選手が笑みを浮かべた2ショットに大きな注目が集まった。2023年8月29日には、新井貴子だった芸名を稲垣貴子に改名したことを報告している。（modelpress編集部）
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◆稲垣貴子、稲垣啓太と誕生日の記念ショット
貴子は「多くを語らず、静かに闘志を燃やし続けるその背中から学ぶことは本当に多いです」とつづり、写真を投稿。凛々しい顔つきでフィールドに立つ稲垣選手の姿や、イラスト入りのプレートの前で笑顔の貴子と柔らかい表情を見せる稲垣選手の微笑ましい2ショットなどを公開した。
◆稲垣貴子の投稿に反響
この投稿に「素敵なご家庭ですね」「絵になるご夫婦」「お誕生日おめでとうございます」「愛情たっぷり」「稲垣選手の照れてる顔可愛いです」「稲垣選手が幸せそう」「これからも応援してます」「微笑ましい写真」など反響が寄せられている。
貴子と啓太選手は2022年1月26日、それぞれのSNSにて結婚を発表。“笑わない男”と言われていた啓太選手が笑みを浮かべた2ショットに大きな注目が集まった。2023年8月29日には、新井貴子だった芸名を稲垣貴子に改名したことを報告している。（modelpress編集部）
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