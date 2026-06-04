FLIPPER’Sのレモン香る新作登場♡初夏限定パブロヴァスフレパンケーキを堪能

ふわふわスフレパンケーキで人気のFLIPPER’Sから、初夏限定の「レモンのパブロヴァスフレパンケーキ」が登場します。前回好評だった「あまおうパブロヴァスフレパンケーキ」に続く第二弾となる今回は、爽やかなレモンとパッションフルーツを主役にした季節感あふれる一皿。さらに、暑い季節にぴったりの限定ドリンクも同時発売され、見た目も味わいも涼やかなラインアップが揃います。初夏ならではの特別なカフェタイムを楽しんでみませんか♡

レモン香る新食感スフレパンケーキ

今回発売される「レモンパブロヴァスフレパンケーキ」は、サクサク食感のメレンゲ菓子“パブロヴァ”と、FLIPPER’S自慢のふわふわスフレパンケーキを組み合わせた新感覚スイーツです。

北海道産生乳を100％使用した濃厚な生クリームに、自家製レモンカードとパッションフルーツソースを重ねることで、コクのある甘さと爽やかな酸味を絶妙なバランスで楽しめる仕上がりに。

さらにフレッシュレモン果汁を絞ることで、後味はすっきりと軽やかです。

サクッとしたメレンゲ、ふわっと軽いスフレ、とろりと広がるクリームが織りなす食感の変化も魅力。初夏の陽気にぴったりな、爽やかで贅沢なデザートとなっています。

レモンパブロヴァスフレパンケーキ



価格：2,380円（税抜）～

販売期間：2026年6月10日（水）～7月中旬予定

販売店舗：下北沢店、自由が丘店、吉祥寺店、渋谷店、梅田エスト店

※新宿店を除く

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初夏を彩る爽やか限定ドリンク

価格：850円（税抜）～

パンケーキと一緒に楽しみたいのが、同時発売となる2種類の季節限定ドリンクです。

「パッションレモネード」は、シナモンやカルダモンが香る自家製レモネードに、パッションフルーツの華やかな酸味をプラスしたレモネードソーダ。

炭酸の爽快感とフルーティーな味わいが広がり、暑い日にもぴったりです。

価格：800円（税抜）～

一方の「シトラスフルーツティー」は、レモンのコンフィチュールを加えたフレーバーティー。パッションフルーツやマンゴーの香りがふんわりと広がり、やさしい甘みと柑橘の爽やかさを楽しめます。

販売期間：2026年6月10日（水）～7月中旬予定

販売店舗：下北沢店、自由が丘店、吉祥寺店、梅田エスト店

※新宿店、渋谷店を除く

透明感のあるビジュアルも魅力で、思わず写真を撮りたくなる一杯です。

初夏だけの特別な味わいを満喫

FLIPPER’Sの「レモンパブロヴァスフレパンケーキ」は、レモンの爽やかさとパッションフルーツの華やかな酸味、そしてふわふわスフレの優しい甘さを一度に楽しめる季節限定メニューです。

限定ドリンクとの組み合わせなら、さらに初夏らしい爽快なカフェタイムが叶います♪

販売は7月中旬までの予定なので、気になる方はぜひ早めに足を運んで、この時期だけの特別な美味しさを味わってみてください。