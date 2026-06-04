コード決済を使っていたからこそ騙された！ 20代女性が未払い名目で電子マネー約3万7000円分だまし取られる（山形）
先月、２０代の女性が電子マネーおよそ３万７０００円分をだまし取られる詐欺被害に遭いました。
きっかけは、実際に利用していたサービスの名前をかたったメールでした。
警察によりますと、先月上旬、山形市に住む２０代の女性のスマートフォンに、『＋８１』（国際電話における日本の国番号）から始まる番号からショートメッセージが届きました。
メールには「ＰａｙＰａｙあと払い、４月分のご請求額が未払いとなっています」と書かれていました。
女性は実際にＰａｙＰａｙ後払いサービスを利用していたため、未払いがあると思い込み、メッセージに添付されたＵＲＬをクリックしたところ、ＰａｙＰａｙアプリが開き「ご請求金額○○（金額）」というアカウントの友達登録を求められました。
女性は友達登録の上、そのアカウントに提示された金額分の電子マネーを送金したということです。
その後、４月分のＰａｙＰａｙ利用額と今回の支払額が異なることに気付き、被害が明らかになりました。
警察では、「ＰａｙＰａｙ」などを名乗る手口の詐欺が多く発生しているとし、メールなどで金銭の請求が届いた場合は注意し、直ちに支払わずに内容を確認するよう呼びかけています。