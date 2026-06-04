◆米大リーグ Ｄバックス０―７ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手」で二刀流出場し、投げては６回２安打無失点で今季の日本人単独トップとなる６勝目。打っては４打数３安打２四球の５出塁で、ナ・リーグ西地区首位のチームは今季４０勝に到達した。

大谷はこの日で０・７４となった防御率は規定投球回（試合数×１イニング）までわずかに１イニング届かなかったが、メジャー全体の“隠れ１位”を継続。２２年９月以来の４登板連続白星となった。被打率１割４分４厘、ＷＨＩＰ（１回あたりに出す走者）０・７９と異次元の数字が並んでいる。この日最速は１００・４マイル（約１６１・６キロ）を計測し、８９球で６三振１四球という内容だった。

打者としては１９００年以降で史上５人目となる３登板連続アーチはお預けとなったが、マウンドに上がる前の初回先頭の第１打席で二塁内野安打を放ち、７試合連続安打＆出場１９試合連続出塁。４戦連続マルチ安打、今季最多タイの３安打で打率３割１厘まで上昇させた。２四球を含めて５出塁と塁上をにぎわせ、最近６試合で３度の猛打賞と手がつけられない状態だ。

ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、大谷がこの日達成した記録は以下の通り。

◆大谷の主な記録

▽防御率歴代３位 シーズン最初の１０先発での防御率０・７４は、自責点が公式記録となった１９１３年以降では歴代３位。１位はＪ・デグロム（メッツ）の０・５６。

▽６回以上無失点＆４出塁 ポストシーズンを含めて過去５５年間で「６回以上無失点」と「４出塁以上」を同じ試合で達成したのは４例のみ。そのうち大谷だけが２度記録。

▽６回以上無失点＆５出塁 １９００年以降で「６回以上無失点」と「５出塁以上」を同じ試合で達成したのは史上４人目。大谷以外の３人は完封勝利を挙げていた。

登板試合で２度目の５出塁 登板した試合で５回以上出塁したのは大谷自身２度目。１９００年以降では最多タイ記録。