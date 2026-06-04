大谷翔平投手（３１）の二刀流の活躍で３日（日本時間４日）の敵地ダイヤモンドバックス戦に０―７で圧勝した。「１番・ＤＨ」で先発登板して６回を２安打、無失点、１四球の好投を見せ、４連勝で６勝目をゲット。規定投球回には１イニング届いていないが、防御率を０・７４にまで下げた。打っては４打数３安打、２四球、５出塁で４戦連続のマルチ安打と投打に本領を発揮した。

試合後はＬＡメディア「スポーツネットＬＡ」などに対して「前回よりは確実によかったと思う。ブルペンからよかったし、１週間の中で修正ができた。できれば７回もいきたかったけど、いい点の取り方ができていたし、今日は６回でよかった」と振り返り、安定感ある内容が続いていることに「まだ５月終わった感じ。前半終わってみて後半に修正しいきたい。非常にいいペースは保てているかなと思う」と冷静に話した。

打撃も好調でこの日で打率３割１厘にまで上げた。１０本塁打ながら安打量産態勢に入っており「出塁に偏っている数字ではあるのでもう少し長打率が上がればよりベストと思う。四球で点につながればそれが、ピッチングの助けにもなる。多くの点を取れるのは自分にとってベストなこと」の自らのバットで投球を楽にすることができた。

ただ「技術的なことを継続するのは難しいこと。打席で立ってる時、ピッチャーがどういうふうに見えているか。そこでほとんど決まっている。１打席の中で同じ立ち方をするのも難しいし、１試合でも、長いシーズン継続するのも難しい」と模索を続けていると打ち明けた。