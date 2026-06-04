17:00 ラガルドECB総裁、イベント講演

21:30 バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

23:00 ボウマンFRB副議長、下院金融サービス委員会出席



5日

0:40 ベイリー英中銀総裁、投資協会年次総会出席

2:00 シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

2:10 サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグ・テック・サミット出席（質疑応答あり）



ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（11日まで）

ブルームバーグ・テック・サミット（サンフランシスコ、～4日）



※予定は変更されることがあります。

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