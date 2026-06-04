テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンド継続中、買われ過ぎ領域に接近 テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンド継続中、買われ過ぎ領域に接近

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テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンド継続中、買われ過ぎ領域に接近



1.3971 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3908 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3902 現値

1.3840 一目均衡表・転換線

1.3833 10日移動平均

1.3812 200日移動平均

1.3773 21日移動平均

1.3747 一目均衡表・雲（上限）

1.3730 一目均衡表・基準線

1.3721 100日移動平均

1.3710 一目均衡表・雲（下限）

1.3694 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3637 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ドルカナダは5月初頭以降、きれいな形で上昇トレンドが継続している。短期的なサポート水準としては10日線が機能しており、現在は1.3833に位置している。中期的な移動平均線200日線が1.3812に位置しており、強いサポート水準として意識される。現在は1.3900の節目水準付近で取引されており、この水準を明確に上抜けるのかどうかが注目ポイントだ。RSI（14日）は69.9と買われ過ぎ領域70超に接近している。短期的な調整の動きに留意しておきたい。

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