やや上値の重い展開＝オセアニア為替概況



昨日海外市場で対ドルで売りが目立った豪ドル。昨日は0.7180ドル台から0.7120ドル台まで下げた後、安値圏で今日の取引が始まると、そのまま安値圏もみ合いに終始。朝からのレンジは0.7122－0.7140ドルとなった。



NZドルも昨日は0.5930ドル台から0.5850ドル台まで下げ、今日は0.5859－0.5877ドルレンジ。中東情勢への警戒もあり、ドル高がやや優勢も、行き過ぎた動きには警戒感があり、更なるオセアニア通貨売り**・**ドル買いには慎重。



対円でも安値圏でのもみ合い。日銀の利上げ期待から円買いが進んだ午後の局面で豪ドル円は113.84円、NZドル円は93.75円を付けたが、その後反発。豪ドル円は114円台を回復、NZドル円は93.90円台を回復した。



豪州

06/02 10:30 経常収支 （2026年 第1四半期） 結果 -271.0億豪ドル 前回 -211.0億豪ドル

06/02 10:30 住宅建設許可 （4月） 結果 -3.4% 前回 -10.5% （前月比）

06/03 10:30 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 結果 0.3% 前回 0.8% （前期比）

06/03 10:30 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 結果 2.5% 前回 2.6% （前年比）

06/04 10:30 貿易収支 （4月） 結果 17.91億豪ドル 前回 -18.41億豪ドル



NZ

06/03 07:45 住宅建設許可 （4月） 結果 10.9% 前回 -1.3% （前月比）



MINKABUPRESS 山岡

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