◇第33回九州ミッドシニアゴルフ選手権最終日（2026年6月4日 福岡県糸島市 伊都ゴルフ倶楽部＝6293ヤード、パー72）

2日間36ホール競技の最終ラウンドが行われた。前日首位に3打差の8位だった佐々木徹（79）がイーブンの72で回り、2打差の3位から浮上した白坂千広（66）とともに通算3オーバーで首位に並んでホールアウト。プレーオフ1ホール目でパーを決め、ボギーだった白坂を退けた。

出場選手で最年長の佐々木は1番パー4で3・5メートルを沈めバーディー発進。3番パー5はピンまで110ヤードの第3打を直接放り込むショットインイーグルを決めるなど快進撃。前半を33でターンし、後半3ボギーを叩いたがイーブンの72で首位に並ぶと、プレーオフも1ホール目で制した。「回っているときは優勝なんて考えてもいなかった。ここ1年間は胸鎖（きょうさ）関節炎で、痛みのためにろくなゴルフができなかった。やっと痛みも消えたのでこの1ヶ月半は猛練習で大会に備えた」と病を乗り越えてつかんだ快挙に満足げ。

日体大を出て神奈川・法政二高の体育教員として60歳まで務めたあと競技ゴルフに本格的に取り組んだ。1年間でハンデはプラス1・5まで上達。61歳の時に熊本市に転居し、72歳だった2019年に日本ミッドシニア選手権を制覇した実力者。「ゴルフは自分のライフワーク。今日も楽しみながらプレーした」と雨の中で逆転で手にした初優勝を心から喜んだ。

2位は白坂。4オーバーの3位に谷川富夫（69）、大倉清（64）、野上英司（68）が入った。上位23人が日本ミッドシニア選手権（11月5、6日、香川・鮎滝）の出場権を得た。

（1）佐々木徹 147

（2）白坂千弘 147

（3）谷川富夫、大倉 清、野上英司 148

（6）中野好也 149

（7）榎隆則、境 勉 150

（9）江村博次、橋本和伸、豊村昭司、田中雅之 151