◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人5−4オリックス(3日、東京ドーム)

巨人は8回に丸佳浩選手の代打逆転満塁ホームランが飛び出して、劇的勝利。昨年6月3日に89歳で亡くなった長嶋茂雄さんに届ける勝利となりました。

3点差の8回に3連打で満塁とし、代打の丸選手が椋木蓮投手のストレートをとらえ、打球はライトスタンドにある長嶋さんの看板へと向かうように、逆転のグランドスラム。お立ち台で丸選手は、「本当にチーム一丸となって諦めない試合をお見せすることができて本当によかったです。長嶋さんが打たせてくれたホームラン」と振り返りました。

テレビ中継の解説を務めた巨人OBの中畑清さんは、「言葉が出ないですね...。歓声をしばらく聞いておきたい」と熱狂する球場をかみしめます。

そして、「この出来事が、演出家・長嶋茂雄ですよ。しかし、すごいな丸。すごい集中力だったね。『ミスター、感動をありがとう』の看板に向かっていったよね」と続けました。

また実況のアナウンサーが、「おそらくは、長嶋茂雄さんも笑顔で手をたたいていると思います」と伝えると、中畑さんも「なんでこんなことが起こるんだろう。長嶋さんはとにかくファンを大事にする人。ファンを喜ばせること、それを受け継いだ丸。これだけ難しい場面で一番欲しい結果をみせつける。トリハダ立ちます」と感極まる様子でした。

大逆転勝利で連勝となった巨人。中畑さんは、「今日の試合、ライブで携われて幸せですね。呼んでくれたのかな、ミスターが。呼んでくれたのかもしれない。改めてありがとうございます。野球人としての喜びを味わわせていただきました」と思いを語りました。