大病乗り越えたワッキー「強い意志で打ち勝った」大怪我から復活目指す冨安にエール
4日、都内で「#トミと新たな景色を」応援キャンペーン始動発表会が行われ、元サッカー日本代表の中澤佑二氏と、お笑いコンビ「ペナルティ」のワッキーさんが登壇した。
持ちギャグの「芝刈り機」を披露するなど、ボケを連発していたワッキーさんだが、「人生における一番大変だった時期」というテーマで、2020年に中咽頭がんを患った時のエピソードを話した。
ワッキーさんは「病気の後遺症に強い意志で打ち勝った」と記すと、「僕は後遺症が2つ残ってしまった。味覚が分かりづらくなったのと、唾液が出づらい。普通の人の5割くらいしか出ない」と説明。復帰してすぐの舞台ではポケットに水を忍ばせて途中で水を飲んでいたという。
それでも「ずっとネタをやるたびに5分くらいで水を飲まないといけないのかと思った。そんなのダメだと思って、次の出番で10分ネタだったけど、水を仕込まないで行くと強い意志を持って臨んだ。そしたら唾液は出ないけど、分からない水分のようなものが出てきた。人間の体は不思議。僕が強い意志を持ったから反応してくれた」と熱弁した。
イベントは大怪我から復帰してワールドカップの出場を目指すDF冨安健洋(アヤックス)を応援する企画をスタートさせるもので、ワッキーさんは自身の経験を踏まえて、「トミにも強い意志を持ってもらって、ちょっと足が痛くなったとしても強い意志を持ってもらいたいですね」と期待を寄せていた。
(取材・文 児玉幸洋)
持ちギャグの「芝刈り機」を披露するなど、ボケを連発していたワッキーさんだが、「人生における一番大変だった時期」というテーマで、2020年に中咽頭がんを患った時のエピソードを話した。
ワッキーさんは「病気の後遺症に強い意志で打ち勝った」と記すと、「僕は後遺症が2つ残ってしまった。味覚が分かりづらくなったのと、唾液が出づらい。普通の人の5割くらいしか出ない」と説明。復帰してすぐの舞台ではポケットに水を忍ばせて途中で水を飲んでいたという。
イベントは大怪我から復帰してワールドカップの出場を目指すDF冨安健洋(アヤックス)を応援する企画をスタートさせるもので、ワッキーさんは自身の経験を踏まえて、「トミにも強い意志を持ってもらって、ちょっと足が痛くなったとしても強い意志を持ってもらいたいですね」と期待を寄せていた。
(取材・文 児玉幸洋)