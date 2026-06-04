ティーライフ<3172.T>は後場終盤に下げ幅を拡大し、年初来安値を更新した。きょう午後３時ごろ、２６年７月期第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想は前回予想の１１９億８３００万円から１１１億５００万円（前期比３．４％減）、営業利益予想は５億３３００万円から２億５８００万円（同４３．３％減）に引き下げた。営業利益及び経常利益が増益予想から一転して減益の見通しとなっており、業況を嫌気した売りが出ている。



ウェルネス事業においてテレビショッピングの伸長鈍化、カタログ通販市場の縮小及びＥＣモールの競争激化といった市場環境の変化により売り上げが減少。利益面では原材料費や配送費、外部モール手数料などが増加したほか、米国市場への先行投資に伴う経費負担が重荷となった。なお、第３四半期累計は売上高が７９億５５００万円（前年同期比８．２％減）、営業利益が１億９５００万円（同３１．７％減）だった。



出所：MINKABU PRESS