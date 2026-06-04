日本戦を控えるオランダが格下に敗北…F・デ・ヨング「失望はしているが、まだ何も終わっていない」
オランダ代表のMFフレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)が3日のアルジェリア代表戦(●0-1)後、ポジティブなコメントを発した。オランダ『VP』が伝えている。
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループF初戦で日本代表と激突するオランダは、3日にホームで行われた壮行試合で格下のアルジェリアと対戦。FWアニス ・ハジ ムーサ(フェイエノールト)に決勝ゴールを許し、0-1で敗れた。
F・デ・ヨングは試合後のインタビューで「失望はしているが、まだ何も終わっていない」と言及。後半の戦い方や決定力不足を課題に挙げつつ、「ワールドカップが本当に楽しみだ」と語り、「自信も十分にある」と前向きな姿勢を強調した。
また、この試合で初めてキャプテンマークを巻いたことについて「素晴らしい経験だったし、とても誇りに思っている」と喜びを示している。
本大会では本職の中盤以外のポジションで起用される可能性もあるが、「ディフェンスラインに下がらなければならない場面もあるかもしれない。必要であればそうするつもりだ。ただ、僕はミッドフィールダーとしてプレーするのが好きだ」と希望を話した。
W杯グループF第1節の日本対オランダは、日本時間15日の5時キックオフとなる。
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループF初戦で日本代表と激突するオランダは、3日にホームで行われた壮行試合で格下のアルジェリアと対戦。FWアニス ・ハジ ムーサ(フェイエノールト)に決勝ゴールを許し、0-1で敗れた。
また、この試合で初めてキャプテンマークを巻いたことについて「素晴らしい経験だったし、とても誇りに思っている」と喜びを示している。
本大会では本職の中盤以外のポジションで起用される可能性もあるが、「ディフェンスラインに下がらなければならない場面もあるかもしれない。必要であればそうするつもりだ。ただ、僕はミッドフィールダーとしてプレーするのが好きだ」と希望を話した。
W杯グループF第1節の日本対オランダは、日本時間15日の5時キックオフとなる。