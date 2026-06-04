4日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数460、値下がり銘柄数926と、値下がりが優勢だった。



個別ではさいか屋<8254>がストップ高。テクノフレックス<3449>、デュアルタップ<3469>、ニッポン高度紙工業<3891>、イーソル<4420>、北興化学工業<4992>など14銘柄は年初来高値を更新。クオンタムソリューションズ<2338>、フェローテック<6890>、櫻島埠頭<9353>、テクニスコ<2962>、ＭＥＲＦ<3168>は値上がり率上位に買われた。



一方、テクノマセマティカル<3787>、地盤ネットホールディングス<6072>、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>がストップ安。北川精機<6327>は一時ストップ安と急落した。技研ホールディングス<1443>、コロンビア・ワークス<146A>、中外鉱業<1491>、ＳＤＳホールディングス<1711>、明豊ファシリティワークス<1717>など171銘柄は年初来安値を更新。チエル<3933>、ソフトテックス<550A>、ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ<9425>、サイプレス・ホールディングス<428A>、太洋物産<9941>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース