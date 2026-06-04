4日の日経平均株価は前日比931.44円（-1.36％）安の6万7470.69円と反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は430、値下がりは1078、変わらずは50と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は754.65円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、イビデン <4062>が119.67円、村田製 <6981>が41.51円、フジクラ <5803>が39.42円、リクルート <6098>が30.67円と並んだ。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を277.56円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が123.09円、ファストリ <9983>が36.20円、京セラ <6971>が26.82円、ディスコ <6146>が23.47円と続いた。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は海運業で、以下、銀行業、機械、空運業が続いた。値下がり上位には情報・通信業、非鉄金属、石油・石炭が並んだ。



株探ニュース