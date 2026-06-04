4日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比28.7％減の4833億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同34.0％減の3477億円だった。



個別では上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ＮＥＸＴ 銀行 <1631> 、ＮＥＸＴ 東証銀行業株価指数 <1615> 、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） <2559> など15銘柄が新高値。グローバルＸ オフィス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2096> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ米国投資適格社債 <2554> 、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> 、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <2556> など26銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が7.22％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は11.08％安、グローバルＸ ロジスティクス・ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2864> は4.86％安、グローバルＸ 銅ビジネス ＥＴＦ <580A> は4.42％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は4.37％安、ＮＥＸＴ 情通サ他 <1626> は4.32％安と大幅に下落した。



日経平均株価が931円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2313億2000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2764億6700万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が277億3500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が227億8800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が195億3200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が161億2800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が117億6400万円の売買代金となった。



株探ニュース