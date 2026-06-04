国内女子プロゴルフツアーのヨネックスレディスは５日から３日間、新潟・ヨネックスＣＣ（６４８３ヤード、パー７２）で行われる。前週のリゾートトラストレディスでプレーオフ惜敗の吉沢柚月（ゆづき、三菱電機）は大会前日の４日、今大会にかける意気込みを明かした。

今週は海外メジャー第２戦の全米女子オープン（６月４〜７日、米カリフォルニア州リビエラＣＣ）が行われ、日本勢は米女子ツアーに拠点を置く選手を中心に史上最多の２３人が出場予定。日本ツアーからもメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）、同２位で先週のリゾートトラストレディス優勝の河本結（リコー）をはじめ、１０位以内の選手のうち８人が全米女子オープンに臨む。

ランク上位選手の多くが不在の今大会は、初優勝を狙う若手プロにとっては絶好のチャンスだが、２２歳の吉沢は「今大会もいい選手はたくさんいます。コースとの戦いになります」と落ち着いた表情で話した。

今季、シード権を持たず、前半戦のＱＴランク（出場優先順位）が７６位の吉沢は、前週のリゾートトラストレディスには主催者推薦で出場。今大会は「前週３位以内」の資格で出場する。「ヨネックスレディスには出られるとは思っていませんでした。今週も３位以内を目標に頑張ります」と自力でつかんだ出場機会に意欲的に話した。

先週のリゾートトラストレディスでは、実力者の河本を相手に大会の歴史に残る激闘を演じた。

最終ラウンドの最終１８番パー５では、吉沢が約７メートルの長いバーディーパットを沈めて、先に通算１０アンダーでホールアウト。河本は、吉沢の大健闘を拍手でたたえた後、１メートルのバーディーパットをしっかりと沈めてプレーオフに突入。１８番パー５で行われたプレーオフでも激闘が続いた。１ホール目に吉沢が４メートルの微妙な距離のバーディーパットを沈めると、河本は再び１メートルのバーディーパットをきっちりと沈めた。プレーオフ２ホール目で２オンに成功した河本に力負けした。

「終わった瞬間に、本当に疲れてしまって、月曜日（１日）と火曜日（２日）は休んで、水曜日（３日）に新潟に入りました。今は元気です」と吉沢は笑顔で明かした。

河本は優勝インタビューで「吉沢さんとバチバチな感じで戦って盛り上がれた。ゴルフっていいな、女子ゴルフっていいな、と改めて思えました。吉沢さんのお陰で自分の力が引っ張られた」と吉沢に最大限の賛辞を送った。吉沢は「（河本）結さんの言葉は本当にうれしかったです」と感慨深い表情で話した。

先週の健闘は大反響を呼んだ。「（ＳＮＳの）フォロワー数は２万人から２万８０００人になりました。『感動した』というコメントもたくさんいただきました」と笑顔を見せた。

先週の２位で今季のメルセデスポイントランクは１８位に急浮上。「来年は全米女子オープンに出たいですね」と大きな目標を語った。伸び盛りのプロ３年目は新潟で、さらなる飛躍を期す。