１日にプロボクシングＷＢＡ世界ミニマム級王座の返上を発表した松本流星（２８）＝帝拳＝が４日、都内でＷＯＷＯＷ「エキサイトマッチＳＰ ドネアｖｓ増田陸、松本流星ｖｓ高田勇仁」（８日午後９時〜、ＷＯＷＯＷライブ・オンデマンドで放送・配信）の収録に参加。収録後に取材に応じ、最新の世界ランキングでＷＢＡ１位、ＷＢＣ２位につける前王者は「まだ本物のチャンピオンになれていない。そこを目指します」とミニマム級で再び世界王座のベルトを巻くことを誓った。

昨年９月、ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦で高田勇仁（ゆに、ライオンズ）を５回負傷判定で下しデビュー７戦目で王座獲得。今年３月、高田とのダイレクトリマッチで３―０判定勝ちし、初防衛に成功した。しかしＷＢＡにはＷＢＯ王座も保持しているオスカー・コラーゾ（プエルトリコ）がスーパー王者として君臨。セカンダリー（２番手）王者が他団体王者との統一戦を行うことはできないため、王座返上を決断した。

松本は王座を返上した理由について「セカンドチャンピオンという立場で、統一戦もできない立場でもあるので。『本物の世界チャンピオンになりたい』という思いはずっと持っていた。ベルトにこだわらず、本当に強い相手と戦えるように返上させていただきました」と明かした。王座獲得直後から「コラーゾがミニマム級にいる限り状況は変わらない。これはもう、自分が動くしかないなと思っていた。ベルトを取った時から、今のベルトはあってないようなものだと分かっていた」と現状を見据えていたという。

王座返上後の心境には、複雑な思いもにじむ。「返上すること自体は特に何も思っていなかったが、ニュースになったら少し寂しい気持ちが出てきました。いざ（ベルトを）手放してみると『これで良かったかな』とも思います」と冗談交じりに語りながらも、「でもまた取ればいい。やめたわけではないですし、チャンスは自分次第なので。ここからどうできるか。１個で満足するのか、２個、３個と狙うのか。モンスター（井上尚弥）みたいになれるのかは、自分次第だと思います」と決意を新たにした。

５月１６日にはＷＢＣ王者だったメルビン・ジェルサエム（フィリピン）がシヤコロワ・クセ（南アフリカ）に敗れて王座陥落。ターゲットにしていた王者の交代にも「自分の中ではクセが勝つかなと思って見ていた。うまい選手ですよね」と新王者を評価。早ければ次戦での世界挑戦も見据え「そういう舞台を用意してくださるのであれば、もう全然うれしいですし、それ以上のことはないと思っている」と意欲を示した。