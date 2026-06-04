企業と政府、公共機関が構成した「チームコリア」が米エネルギーインフラ市場で4兆ウォン（約4200億円）台の受注に成功した。

国土交通部・気候エネルギー環境部・海洋水産部は今月1日（現地時間）に米国で28億ドル（約4兆ウォン）規模の「米国ルイジアナFLNG海洋プラント1号機建設事業」を受注したと4日、発表した。FLNG（Floating Liquefied Natural Gas）とは天然ガス液化設備を搭載した浮体式海洋プラント。韓国の造船所で建造して現地に設置し、ガス田で生産された天然ガスを液化、貯蔵、そして荷役までする。

国土交通部によると、米ルイジアナ州沖74キロの海域に浮体式LNG生産設備を構築する。年間440万トン規模のLNGを生産し、総事業費は48億ドルにのぼる。事業期間は建設5年、運営25年。このうち韓国企業のサムスン重工業が受注したEPC（設計・調達・施工）規模が28億ドルにのぼる。サムスン重工業はこれまで世界で発注されたFLNG10基のうち6基を受注している（3基が稼働中、3基が建造中）。

国土交通部は「今回のプロジェクトは単純な施工契約ではなく、金融・施工・運営の全過程を網羅する投資開発型事業という点で意味が大きい」と伝えた。世界最大のグローバル資産運用会社ブラックロックが主導するファンドに、韓国海外インフラ都市開発支援公社（KIND）、緑色ファンド、韓国海洋振興公社が投資家として参加した。KINDが7000万ドル、緑色ファンドが3000万ドル、海洋振興公社が5000万ドルをそれぞれ投資する。政府側の公共機関が財務的投資家として参加して韓国企業の受注支援を後押しした。

国土交通部の関係者は「企業、3つ部処、2つの公共機関が有機的に協力し、わが国の企業による大型インフラ事業受注に寄与した」とし「海外建設が伝統的な受注産業から高付加価値型の複合産業へと転換する契機になる」と述べた。また「韓国内で製作・建造・組立が行われる点を考慮すると、中小・中堅企業の連鎖的な受注を通じた地域経済活性化にも寄与する可能性がある」と話した。