元フィギュアスケーターの高橋成美さんが6月3日、自身のインスタグラムを更新。24時間年中無休のフィットネスジムの発表会に登壇したことを報告しました。



【写真を見る】【 高橋成美 】「暑い夏もクールジムでしっかり鍛えて元気に過ごしていきます！」投稿画像に反響「写真なのにスゴい躍動感」「さすがアスリートや」



高橋さんは発表会で笑顔でポーズを決める画像を添えて「エニタイムフィットネス2026夏『クールジム宣言』発表会に参加させていただきました！！」と投稿。





手にボクシンググローブをして「打倒酷暑」と書かれたパネルをパンチする画像を添えて「暑い夏もクールジムでしっかり鍛えて元気に過ごしていきます！」と綴りました。





他にも元気いっぱいのポーズを決めた画像を投稿した高橋さんは、夏場のトレーニングについて、「屋内と屋外をバランスよく調整しながら行うようにしています」とイベントでコメントしています。





この投稿を見た人たちからは「なんか、凄い絵ですね」「写真なのにスゴい躍動感」「さすがアスリートや」「いつも元気と笑顔ありがとう」といった反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】