「青森ねぷたまつり」など東北六祭デザイン展開 太子食品工業「東北そだち」9品 6〜8月までの期間中300万個販売へ

太子食品工業はこのほど、「弘前ねぷたまつり」ほか、東北6県を代表する夏祭りとコラボレーション。地産地消ブランド「東北そだち」シリーズで、各地の夏祭りを紹介する限定デザインを展開している。販売期間は8月31日まで。デザインは全18種類で、東北の文化や魅力の発信につなげる。

同企画は、ブランド理念である「東北の素材を使い、東北の工場でつくり、東北の人々へ届ける」を体現する取り組み。2025年のリブランディングを経て掲げる「地域社会との共存・共感」の考え方のもと、東北の文化継承や地域活性化を後押しする。

パッケージには、ねぷたまつりのほか、秋田竿燈まつり、盛岡さんさ踊り、山形花笠まつり、仙台七夕まつり、福島わらじまつりの写真を採用。一体感や力強さ、誇りを感じられるデザインとした。

対象商品は納豆、豆腐、油揚げなどシリーズ9品。 販売エリアは東北のほか北海道、関東エリアで、期間中300万個の販売を計画する。

【秋田竿燈まつり】東北そだち手盛り寄せ（豆腐） 【盛岡さんさまつり】東北そだち 充填絹豆腐 【盛岡さんさまつり】東北そだち 充填絹豆腐 【山形花笠まつり】東北そだち もめん豆腐320g 【山形花笠まつり】東北そだち もめん豆腐320g 【仙台七夕まつり】 東北そだち ひきわり 【仙台七夕まつり】 東北そだち ひきわり 【福島わらじまつり】東北そだち きぬ２連（豆腐） 【福島わらじまつり】東北そだち きぬ２連（豆腐）

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