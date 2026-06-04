「頭を使わなければいけない」アルジェリアに０−１敗戦。オランダ指揮官がチェルシーDFに名指しで指摘！「ポジションから外れた」
北中米ワールドカップのグループステージで日本と同組のオランダ代表は現地６月３日、国際親善試合でアルジェリア代表とホームで対戦。０−１で敗れた。
序盤からゲームの主導権を握ったオランダは多くのチャンスを作るも、ゴールが遠い。逆に86分に、右サイドでヨレル・ハトがアニス・ハジ・ムサにかわされると、鮮やかなシュートを決められて決勝ゴールを奪われた。
オランダメディア『voetbalzone』によれば試合後、ロナルド・クーマン監督は「後半、ポジションから外れることが増えてしまった。ヨレルは時折、前線に上がってしまった」と後半開始から出場したハトに名指しで言及。以下のように述べている。
「我々は常に左サイドバックがもう少しフラットなポジションを取って、右サイドバックが高い位置でプレーしている。頭を使わなければいけない」
チェルシーの20歳DFにとっては、悔しい結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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序盤からゲームの主導権を握ったオランダは多くのチャンスを作るも、ゴールが遠い。逆に86分に、右サイドでヨレル・ハトがアニス・ハジ・ムサにかわされると、鮮やかなシュートを決められて決勝ゴールを奪われた。
オランダメディア『voetbalzone』によれば試合後、ロナルド・クーマン監督は「後半、ポジションから外れることが増えてしまった。ヨレルは時折、前線に上がってしまった」と後半開始から出場したハトに名指しで言及。以下のように述べている。
「我々は常に左サイドバックがもう少しフラットなポジションを取って、右サイドバックが高い位置でプレーしている。頭を使わなければいけない」
チェルシーの20歳DFにとっては、悔しい結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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