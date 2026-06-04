グラビアアイドルの大貫彩香さんは6月4日、自身のXを更新。双子を妊娠したことを報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：大貫彩香さん公式Xより）

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グラビアアイドルの大貫彩香さんは6月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。双子を妊娠したことを報告しました。

【写真＆画像】大貫彩香、双子の妊娠を発表

「双子ちゃんです！」

大貫さんは「いつも応援してくださっている皆さまへ」とつづり、2枚の写真と共に、双子を妊娠したことを報告する文章画像を公開。画像では「この度、第一子、第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。そう…双子ちゃんです！」と報告しました。「私たち夫婦も突然4人家族になる事に驚きつつ、念願の我が子に会える日を心待ちにしております」と喜びをつづっています。

さらに「体調に関しましては、現在のところ経過は順調ですが、多胎妊娠のため、医師の指導のもと、より一層体調管理を大切にしながら過ごしております」と現状を報告。続けて「いつも支えてくれる皆さまに、自分の言葉でお伝えしたく、ご報告させていただきました」とファンへの思いを明かしました。投稿では、花を手に笑顔を見せるショットや、2体のマスコットが添えられたエコー写真も公開しています。

ファンからは「きゃーきゃー、めでたいめでたい！！」「まさかの双子ちゃんとはWでめでたいですわ！！」「楽しみも2倍ですね」「凄い！双子ちゃん！」などの祝福の声が寄せられました。

「奇跡ですね」

大貫さんは自身のInstagramでも同日、双子の妊娠を報告。Xで公開した写真とは異なるカットも披露しました。コメントでは「わぁー！！双子ちゃん！奇跡ですね」「さっちょおめでとう〜〜」「体調に気をつけて頑張ってください」「さっちょベイビーの誕生を楽しみにしています!!」など、祝福の声が続々と寄せられています。今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)