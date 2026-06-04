「突然4人家族になる事に驚きつつ」人気グラドル、第1子＆第2子を妊娠！ 「凄い！双子ちゃん！」
グラビアアイドルの大貫彩香さんは6月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。双子を妊娠したことを報告しました。
【写真＆画像】大貫彩香、双子の妊娠を発表
さらに「体調に関しましては、現在のところ経過は順調ですが、多胎妊娠のため、医師の指導のもと、より一層体調管理を大切にしながら過ごしております」と現状を報告。続けて「いつも支えてくれる皆さまに、自分の言葉でお伝えしたく、ご報告させていただきました」とファンへの思いを明かしました。投稿では、花を手に笑顔を見せるショットや、2体のマスコットが添えられたエコー写真も公開しています。
ファンからは「きゃーきゃー、めでたいめでたい！！」「まさかの双子ちゃんとはWでめでたいですわ！！」「楽しみも2倍ですね」「凄い！双子ちゃん！」などの祝福の声が寄せられました。
【写真＆画像】大貫彩香、双子の妊娠を発表
「双子ちゃんです！」大貫さんは「いつも応援してくださっている皆さまへ」とつづり、2枚の写真と共に、双子を妊娠したことを報告する文章画像を公開。画像では「この度、第一子、第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。そう…双子ちゃんです！」と報告しました。「私たち夫婦も突然4人家族になる事に驚きつつ、念願の我が子に会える日を心待ちにしております」と喜びをつづっています。
ファンからは「きゃーきゃー、めでたいめでたい！！」「まさかの双子ちゃんとはWでめでたいですわ！！」「楽しみも2倍ですね」「凄い！双子ちゃん！」などの祝福の声が寄せられました。