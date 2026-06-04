横浜市では３日、市内の災害や避難所の情報がまとめられた市の防災ポータルサイトが、１時間半閲覧しにくい状況が続いた。

市は、台風の情報を得ようとサイトへのアクセスが集中した影響と説明し、防災情報を複数のサイトで発信する検討を進めるという。

閲覧しにくくなったのは、「ＮＴＴデータ関西」（大阪市）が国や自治体に提供する総合防災情報システム「ＥＹＥ―ＢＯＵＳＡＩ」を活用した「横浜市 防災情報ポータル」。横浜市が午前９時３５分頃から「警戒レベル４」の情報を緊急速報メールで発出したことで、同９時４５分頃からサイトへのアクセスが集中。同１１時１５分頃まで閲覧しにくい状況が続いた。

市によると、サイトへのアクセスが集中することで、ほかにシステムを利用する自治体や民間企業と共有するクラウドに影響が出ることを避けるため、閲覧が制限された可能性があるという。

首都直下型地震などの大規模災害が発生すれば、さらなる混乱が生じる可能性もある。市は今後、対応策を協議するとしているが、アクセス集中を根本から改善することは難しいという。担当者は「一つのサイトに頼りすぎず、市のホームページや県のポータルサイトなど複数を併用する必要性も検討していきたい」と話した。