【2026球宴ファン投票】6月4日の中間発表 パの遊撃手部門は1位・村林（楽天）、2位・水野（日本ハム）は331票差
日本野球機構（NPB）は4日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
セ・リーグの外野手部門では、細川成也（中日）が度会隆輝（DeNA）を抜いて2位に浮上し、4位の増田珠（ヤクルト）も10万票突破し、2位・細川から4位・増田まで熾烈な争いになっている。
さらに熾烈なのがパ・リーグの遊撃手部門。1位・村林一輝（楽天）が79,983、2位・水野達稀（日本ハム）が79,652、3位・紅林弘太郎（オリックス）が72,534、4位・友杉篤輝（ロッテ）が70,132と7万票台に4人いる。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
91,219 高橋遥人（阪神）
80,192 山野太一（ヤクルト）
44,394 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
152,119 大勢（巨人）
75,506 星知弥（ヤクルト）
30,980 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
172,995 キハダ（ヤクルト）
76,901 岩崎優（阪神）
59,824 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
93,221 坂本誠志郎（阪神）
87,273 古賀優大（ヤクルト）
78,147 坂倉将吾（広島）
＜一塁手＞
195,159 大山悠輔（阪神）
71,259 オスナ（ヤクルト）
68,368 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
160,068 中野拓夢（阪神）
87,631 牧秀悟（DeNA）
53,168 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
233,539 佐藤輝明（阪神）
75,552 武岡龍世（ヤクルト）
47,305 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
123,950 長岡秀樹（ヤクルト）
117,665 村松開人（中日）
81,091 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
253,701 森下翔太（阪神）
119,471 細川成也（中日）
118,600 度会隆輝（DeNA）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
74,192 伊藤大海（日本ハム）
63,228 平良海馬（西武）
40,331 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
82,459 椋木蓮（オリックス）
80,150 甲斐野央（西武）
73,341 鈴木昭汰（ロッテ）
＜抑え投手＞
121,504 マチャド（オリックス）
75,321 岩城颯空（西武）
71,816 横山陸人（ロッテ）
＜捕手＞
117,699 田宮裕涼（日本ハム）
79,742 若月健矢（オリックス）
62,053 山本祐大（ソフトバンク）
＜一塁手＞
148,276 清宮幸太郎（日本ハム）
134,712 ネビン（西武）
72,123 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
118,574 太田椋（オリックス）
96,438 小川龍成（ロッテ）
86,731 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
174,035 栗原陵矢（ソフトバンク）
85,932 郡司裕也（日本ハム）
67,159 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
79,983 村林一輝（楽天）
79,652 水野達稀（日本ハム）
72,534 紅林弘太郎（オリックス）
＜外野手＞
175,477 万波中正（日本ハム）
142,585 周東佑京（ソフトバンク）
140,247 西川史礁（ロッテ）
＜指名打者＞
164,454 レイエス（日本ハム）
114,467 柳田悠岐（ソフトバンク）
54,846 ポランコ（ロッテ）