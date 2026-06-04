楽天・村林一輝 (C)Kyodo News

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　日本野球機構（NPB）は4日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　セ・リーグの外野手部門では、細川成也（中日）が度会隆輝（DeNA）を抜いて2位に浮上し、4位の増田珠（ヤクルト）も10万票突破し、2位・細川から4位・増田まで熾烈な争いになっている。

　さらに熾烈なのがパ・リーグの遊撃手部門。1位・村林一輝（楽天）が79,983、2位・水野達稀（日本ハム）が79,652、3位・紅林弘太郎（オリックス）が72,534、4位・友杉篤輝（ロッテ）が70,132と7万票台に4人いる。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

91,219　高橋遥人（阪神）

80,192　山野太一（ヤクルト）

44,394　才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

152,119　大勢（巨人）

75,506　星知弥（ヤクルト）

30,980　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

172,995　キハダ（ヤクルト）

76,901　岩崎優（阪神）

59,824　マルティネス（巨人）

＜捕手＞

93,221　坂本誠志郎（阪神）

87,273　古賀優大（ヤクルト）

78,147　坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

195,159　大山悠輔（阪神）

71,259　オスナ（ヤクルト）

68,368　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

160,068　中野拓夢（阪神）

87,631　牧秀悟（DeNA）

53,168　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

233,539　佐藤輝明（阪神）

75,552　武岡龍世（ヤクルト）

47,305　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

123,950　長岡秀樹（ヤクルト）

117,665　村松開人（中日）

81,091　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

253,701　森下翔太（阪神）

119,471　細川成也（中日）

118,600　度会隆輝（DeNA）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

74,192　伊藤大海（日本ハム）

63,228　平良海馬（西武）

40,331　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

82,459　椋木蓮（オリックス）

80,150　甲斐野央（西武）

73,341　鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

121,504　マチャド（オリックス）

75,321　岩城颯空（西武）

71,816　横山陸人（ロッテ）

＜捕手＞

117,699　田宮裕涼（日本ハム）

79,742　若月健矢（オリックス）

62,053　山本祐大（ソフトバンク）

＜一塁手＞

148,276　清宮幸太郎（日本ハム）

134,712　ネビン（西武）

72,123　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

118,574　太田椋（オリックス）

96,438　小川龍成（ロッテ）

86,731　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

174,035　栗原陵矢（ソフトバンク）

85,932　郡司裕也（日本ハム）

67,159　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

79,983　村林一輝（楽天）

79,652　水野達稀（日本ハム）

72,534　紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

175,477　万波中正（日本ハム）

142,585　周東佑京（ソフトバンク）

140,247　西川史礁（ロッテ）

＜指名打者＞

164,454　レイエス（日本ハム）

114,467　柳田悠岐（ソフトバンク）

54,846　ポランコ（ロッテ）