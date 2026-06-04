timelesz原嘉孝、グループ内での立ち位置は“裏まわし”「メンバーを生かすということに重点を置いて」
【モデルプレス＝2026/06/04】『バレーボールネーションズリーグ 2026』開幕セレモニー会見が6月4日、都内で行われ、男子日本代表選手の石川祐希、西田有志、高橋藍（※「高」は正式には「はしごだか」）、同大会の応援サポーターに就任したtimeleszの原嘉孝が出席。原がグループ内での自身の立ち位置を明かした。
【写真】timeleszメンバー、胸筋際立つバレーボールユニフォーム姿
MCからグループの中での自身の立ち位置について聞かれた原は「僕は“裏まわし”だと思っています」といい、「自分が前に出るとかじゃなくて、メンバーを生かすということに重点を置いて。ただメンバーから“裏回し”どころか、“表引っ掻き回し”って言われてますけど」と苦笑した。
また、番組公式Xで募集した質問に4人が答える企画も行われ、試合やコンサートの日の朝に必ず行うゲン担ぎやルーティンはあるか尋ねられると、石川は朝に行うルーティンはないそうだが「試合の日とかは何時間か前に入って、スケジュール通りに行動していくことがルーティンになってます」といい、高橋は「歯磨きですね。あとは自分は上向いて寝るので、基本的に試合の日とかは左から起きるようにします」とコメント。西田は「ルーティンはないっすね。ルーティンっていうものに縛られたくないんで。強いて言うならしっかり朝飯を食うくらいですね」といい、好きな朝ご飯を聞かれると「卵かけご飯」と答えた。同じ質問に原は「僕も朝特にやることはないんですけど、会場に入って筋トレはしますね。有酸素ってよりは筋トレで体に刺激与えてします」と打ち明けた。加えて、試合やコンサートで遠征をする際に必ず持っていくものを尋ねられると、石川は「ストレッチマットくらいですね。このストレッチマットがいいというものがあるので、それを持って行っていますね。体とかに痛みがない状態で次の日を迎えることは僕にとっては大事なことなので、その痛みを少しでも軽減させるためのストレッチをしてます」と告白した。
西田は「足の圧迫器具ですね。リカバリーのマシンがあるんですけど、それを遠征に絶対持っていくようにしてます。海外は浴槽がないのが当たり前なので、その中でもちょっとでもリカバリーできるような器具を持っていくことはしてます」といい、高橋は「僕は枕ですね。その枕さえあればどこでも寝れちゃうんで」とにっこり。どれくらい使っている枕か尋ねられると「まだ2か月くらい」と明かして笑わせた。そして、原は「僕は顔面パック。それで夜に保湿しています。基本毎日やっているので、ツアー先でもやらないと気が済まないですね」と語った。
また原が考えてきた質問に、選手の3人が答える企画も行われ、原から「試合の日、コンディションの良し悪しがあると思います。“今日調子いいな”とか“今日調子悪いな”というのはどのタイミングで判断しますか？」と質問されると、高橋は「僕は朝起きて、まず鏡を見るじゃないですか。寝癖が1本もなかったら今日調子いいなって。寝癖が跳ねたらちょっと心配だなってなりますね」とコメントして会場の笑いを誘い、調子が悪い時はどうするか深掘りされた高橋は「あえて自分から試合のイメージとかをして、緊張を自分から作っていくようにして、あとはアドレナリンであったりとか、緊張感がいいプレーを生み出すこともあるので、体を興奮させていくように自分は試合に向けて作っていきます」と明かした。
石川は「僕は試合の前のアップの時に大体感じます。ブロックジャンプをする時に、自分の体が浮いてるのか浮いてないのかっていうのを、1つの判断基準にしてますね」といい、調子の悪い時は「試合の日なので体が上がってないことはないんですけど、いつもより飛んでないなとか感じたら、スパイクの打ち方をちょっと変えてみたりとか、ブロックに対してどうアプローチするかっていうところを変えたりします」と語った。
西田は「僕も石川選手と一緒で、ジャンプのアップがあった時に、“なんかちょっと今日タイミング違うな”ってなった時は、コンディションいい悪いっていうよりも、その日はその日なんで、それを受け入れるようにしてます」と述べた。
逆に、テレビやライブに出演する際の、コンディションの判断のポイントを聞かれると「僕も朝起きた時ですね。寝癖じゃないんですけど（笑）、ちょっとハミングとかをやってみて、声帯の合わさり具合とかでその日のコンディションが“こういう日なんだな。じゃあ逆算してこういう声出しを始めよう”という調整をしてます」と答えた。（modelpress編集部）
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◆原嘉孝、グループ内での立ち位置とは
MCからグループの中での自身の立ち位置について聞かれた原は「僕は“裏まわし”だと思っています」といい、「自分が前に出るとかじゃなくて、メンバーを生かすということに重点を置いて。ただメンバーから“裏回し”どころか、“表引っ掻き回し”って言われてますけど」と苦笑した。
西田は「足の圧迫器具ですね。リカバリーのマシンがあるんですけど、それを遠征に絶対持っていくようにしてます。海外は浴槽がないのが当たり前なので、その中でもちょっとでもリカバリーできるような器具を持っていくことはしてます」といい、高橋は「僕は枕ですね。その枕さえあればどこでも寝れちゃうんで」とにっこり。どれくらい使っている枕か尋ねられると「まだ2か月くらい」と明かして笑わせた。そして、原は「僕は顔面パック。それで夜に保湿しています。基本毎日やっているので、ツアー先でもやらないと気が済まないですね」と語った。
◆原嘉孝、コンディションの判断ポイント明かす
また原が考えてきた質問に、選手の3人が答える企画も行われ、原から「試合の日、コンディションの良し悪しがあると思います。“今日調子いいな”とか“今日調子悪いな”というのはどのタイミングで判断しますか？」と質問されると、高橋は「僕は朝起きて、まず鏡を見るじゃないですか。寝癖が1本もなかったら今日調子いいなって。寝癖が跳ねたらちょっと心配だなってなりますね」とコメントして会場の笑いを誘い、調子が悪い時はどうするか深掘りされた高橋は「あえて自分から試合のイメージとかをして、緊張を自分から作っていくようにして、あとはアドレナリンであったりとか、緊張感がいいプレーを生み出すこともあるので、体を興奮させていくように自分は試合に向けて作っていきます」と明かした。
石川は「僕は試合の前のアップの時に大体感じます。ブロックジャンプをする時に、自分の体が浮いてるのか浮いてないのかっていうのを、1つの判断基準にしてますね」といい、調子の悪い時は「試合の日なので体が上がってないことはないんですけど、いつもより飛んでないなとか感じたら、スパイクの打ち方をちょっと変えてみたりとか、ブロックに対してどうアプローチするかっていうところを変えたりします」と語った。
西田は「僕も石川選手と一緒で、ジャンプのアップがあった時に、“なんかちょっと今日タイミング違うな”ってなった時は、コンディションいい悪いっていうよりも、その日はその日なんで、それを受け入れるようにしてます」と述べた。
逆に、テレビやライブに出演する際の、コンディションの判断のポイントを聞かれると「僕も朝起きた時ですね。寝癖じゃないんですけど（笑）、ちょっとハミングとかをやってみて、声帯の合わさり具合とかでその日のコンディションが“こういう日なんだな。じゃあ逆算してこういう声出しを始めよう”という調整をしてます」と答えた。（modelpress編集部）
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