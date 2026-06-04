女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のインスタグラムが4日までに更新され、撮影のオフショットを公開した。

同番組は「退院したチュウこと丸山忠蔵は直美がいた長屋に住むことになりました。“大家さん”たちも大歓迎。記念に皆さんで」とコメント。丸山忠蔵役の俳優・若林時英を中心に上坂やお笑いトリオ「ネプチューン」の原田泰造ら出演者らが並んだオフショットを公開。

作中では、直美が担当していた患者・忠蔵（若林）はついに退院が決まるも、退院後に住む家がなく困っていること知った直美（上坂）は吉江（原田）のもとを訪ね、直美が以前住んでいた長屋を紹介。忠蔵は長屋で暮らすことになったという展開だった。

朝ドラ通算114作目の同作は、田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。

視聴者からは「いい風が吹いてきたんじゃない？」「皆さん笑顔素敵です」「記念写真うれしい」「直美様様ですね」「東京の家ができてよかったね」「長屋に住むからこれからも登場願いたいです」といったコメントが寄せられている。