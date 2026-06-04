ラグビー男子15人制の新しい国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」は、今年7月と11月に、記念すべき第1回大会が行われる。27年W杯オーストラリア大会で初の4強入りを目指す日本代表も参戦。初戦となる7月4日のイタリア戦（東京・秩父宮ラグビー場）、第3戦で同18日のフランス戦（東京・MUFG国立）は、ホームに強豪を迎えての対戦となる。

両試合の入場チケットは、あす5日午後6時に一般発売が開始される。世界ランキングは日本の12位に対し、イタリアが10位、フランスは4位といずれも格上。特にフランスとは来年のW杯の1次リーグで対戦することが決まっており、W杯本番を見据えた力試しの意味でも、注目の一戦となる。

チケット購入に関する最新情報は、ラグビー日本代表応援サイト「WE ARE BRAVE BLOSSOMS」のチケット情報ページ（https://www.rugby−japan.jp/braveblossoms/ticket/）まで。

また日本ラグビー協会は男子日本代表オフィシャルスポンサーの三菱地所の協力の下、今月13日に東京・丸の内コンファレンススクエアエムプラス「サクセス」（三菱ビル1階）で「ラグビー日本代表ファンミーティングin丸の内」を開催する。MCは実況でおなじみの矢野武さんが務め、ゲストとしていずれも元日本代表の大野均氏、広瀬俊朗氏が出席。トークショーやファンからの質問コーナー、プレゼント抽選会も予定しており、見逃せないイベントとなっている。

▽ネーションズチャンピオンシップ 26年から2年に一度開催される男子15人制の新しい国際大会。北半球グループ（欧州6カ国対抗）と南半球グループ（ザ・ラグビーチャンピオンシップ＋日本、フィジー）の計12カ国が参加し、7〜11月にかけて反対グループの6カ国と対戦。11月最終週のファイナルズ・ウィークエンド（順位決定戦）で最終順位を決める。日本は7月にホームでイタリア、アイルランド、フランスと、11月にアウエーでウェールズ、イングランド、スコットランドと対戦（ただしアイルランド戦はオーストラリア開催）。日本は28、30年を含む3大会の出場が決まっている。