【球宴ファン投票】セ・外野手部門では細川成也が2位に浮上 森下翔太は25万票を突破し両リーグダントツの人気誇る
NPB(日本野球機構)は4日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第9回中間発表を行いました。
各部門の上位層では外野手部門のみ変動。中日の細川成也選手がDeNA・度会隆輝選手を1000票ほどの差で上回り2位に浮上しました。なお外野手の選出は上位3枠となっており、いずれも選出圏内となっています。
両リーグトップの得票数を誇る外野手部門・森下翔太選手(阪神)はついに25万票を突破。20万票を突破しているのは両リーグ通じて2選手のみで、もう1選手は三塁手部門の佐藤輝明選手(阪神)となっています。
▽セ・リーグ ファン投票 第9回中間発表（各部門上位3選手、外野手は5選手）
【先発投手】
1位 郄橋遥人（阪神）91,219票
2位 山野太一（ヤクルト）80,192票
3位 才木浩人（阪神）44,394票
【中継投手】
1位 大勢（巨人）152,119票
2位 星知弥（ヤクルト）75,506票
3位 レイノルズ（DeNA）30,980票
【抑え投手】
1位 キハダ（ヤクルト）172,995票
2位 岩崎優（阪神）76,901票
3位 マルティネス（巨人）59,824票
【捕手】
1位 坂本誠志郎（阪神）93,221票
2位 古賀優大（ヤクルト）87,273票
3位 坂倉将吾（広島）78,147票
【一塁手】
1位 大山悠輔（阪神）195,159票
2位 オスナ（ヤクルト）71,259票
3位 筒香嘉智（DeNA）68,368票
【二塁手】
1位 中野拓夢（阪神）160,068票
2位 牧秀悟（DeNA）87,631票
3位 田中幹也（中日）53,168票
【三塁手】
1位 佐藤輝明（阪神）233,539票
2位 武岡龍世（ヤクルト）75,552票
3位 坂本勇人（巨人）47,305票
【遊撃手】
1位 長岡秀樹（ヤクルト）123,950票
2位 村松開人（中日）117,665票
3位 木浪聖也（阪神）81,091票
1位 森下翔太（阪神）253,701票
2位 細川成也（中日）119,471票
3位 度会隆輝（DeNA）118,600票
4位 増田珠（ヤクルト）105,720票
5位 サンタナ（ヤクルト）92,258票