NPB(日本野球機構)は4日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第9回中間発表を行いました。

各部門の上位層では外野手部門のみ変動。中日の細川成也選手がDeNA・度会隆輝選手を1000票ほどの差で上回り2位に浮上しました。なお外野手の選出は上位3枠となっており、いずれも選出圏内となっています。

両リーグトップの得票数を誇る外野手部門・森下翔太選手(阪神)はついに25万票を突破。20万票を突破しているのは両リーグ通じて2選手のみで、もう1選手は三塁手部門の佐藤輝明選手(阪神)となっています。

▽セ・リーグ ファン投票 第9回中間発表（各部門上位3選手、外野手は5選手）

【先発投手】

1位 郄橋遥人（阪神）91,219票

2位 山野太一（ヤクルト）80,192票

3位 才木浩人（阪神）44,394票

【中継投手】

1位 大勢（巨人）152,119票

2位 星知弥（ヤクルト）75,506票

3位 レイノルズ（DeNA）30,980票

【抑え投手】

1位 キハダ（ヤクルト）172,995票

2位 岩崎優（阪神）76,901票

3位 マルティネス（巨人）59,824票

【捕手】

1位 坂本誠志郎（阪神）93,221票

2位 古賀優大（ヤクルト）87,273票

3位 坂倉将吾（広島）78,147票

【一塁手】

1位 大山悠輔（阪神）195,159票

2位 オスナ（ヤクルト）71,259票

3位 筒香嘉智（DeNA）68,368票

【二塁手】

1位 中野拓夢（阪神）160,068票

2位 牧秀悟（DeNA）87,631票

3位 田中幹也（中日）53,168票

【三塁手】

1位 佐藤輝明（阪神）233,539票

2位 武岡龍世（ヤクルト）75,552票

3位 坂本勇人（巨人）47,305票

【遊撃手】

1位 長岡秀樹（ヤクルト）123,950票

2位 村松開人（中日）117,665票

3位 木浪聖也（阪神）81,091票

【外野手】1位 森下翔太（阪神）253,701票2位 細川成也（中日）119,471票3位 度会隆輝（DeNA）118,600票4位 増田珠（ヤクルト）105,720票5位 サンタナ（ヤクルト）92,258票