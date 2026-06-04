『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が5月29日に放送され、蔵から出せなくなった巨大な桶を運び出す様子が描かれた。

【映像】蔵より大きい桶を運び出す様子（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「蔵から出せなくなった超巨大桶」は、奈良県の自営業の男性（70）から寄せられた次のような依頼だ。

『私は奈良県橿原市でお酢の製造会社を営んでおります。江戸時代前期より酢を作り始め、現在も昔ながらのやり方で、木の桶を使って発酵させた酢の製造をしております。我が社の敷地内には一つ、物置として使っている蔵があります。現在、その蔵を酢の販売所に改装しようという話が持ち上がっているのですが、一つ問題があります。それは、蔵の中にある大きな木の桶です。その桶はかなり前に使わなくなったもので、蔵にしまったままにしていました。18年前に蔵の老朽化に伴い、リフォームを行うことになり、その際に蔵の入り口も作り替えてもらったのですが、工事を終えると、あろうことか入り口が絶妙に桶の通らないサイズになってしまいました。その時は諦めて蔵を物置にすると決めたのですが、やはり販売所として有効活用したいと思う気持ちが強くなりました。どうか探偵さん、大きな木の桶を小さな入り口から出していただけませんでしょうか。よろしくお願いします』

この依頼を受け、桂二葉探偵が調査を開始した。二葉探偵が現場につくと、そこは明治25年に造られた「登録有形文化財」の蔵だった。問題の桶はオブジェとして飾りたいそうだが、重さ130〜140キロ、高さ196センチ、幅173センチという巨大なもの。しかし、蔵の入り口は扉を外しても幅が163センチしかなく、明らかに桶より10センチ狭いという絶望的な状況だった。

そこで、数学教師芸人のタカタ先生に助けを求めることに。タカタ先生は桶のサイズと入り口のサイズから計算し、「5センチぐらい壁が壊れる計算になります」と無情な宣告をする。しかし、「人間が作っている限りは必ずどこかに歪みがあると思うので、一番細くなっている部分をうまく横にして出してあげると出し切ることができるんじゃないか」というごくわずかな望みを託したアドバイスを送る。

そのアドバイスに従い、大人数で桶を倒し、回転させながら入り口の隙間を縫うように少しずつ押し出していく作戦を決行。途中、引っかかって苦戦する場面もあったが、絶妙な角度と歪みを利用して見事、蔵の外へと運び出すことに成功した。

VTRを見届けた特命局長の北村一輝は、「良かったです」と安堵しつつも、「壊れてもいいんだったら最初から桶を壊した方が早かったのでは？」と身も蓋もない感想を漏らした。