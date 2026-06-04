『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が5月29日に放送され、手押し相撲の必勝法を編み出した男性と、手押し相撲で無敗の男性が対決する様子が描かれた。

【映像】手押し相撲の“必勝法”（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「手押し相撲必勝法」は、神奈川県の大学生（21）から寄せられた次のような依頼だ。

『探偵の皆さん、こんにちは。小学生の時に手押し相撲の必勝法を見つけました。ただ、初見でのみ通用する技なので、いざという時のためにとっていますが、なかなか使う機会がありません。この必勝法がどこまで通用するのかを試したく、お付き合い願えませんでしょうか』

この依頼を受け、真栄田賢探偵が調査を開始した。依頼者が小学生の時に発見したという必勝法、それはなんと「相手の乳首を狙う」という奇策だった。胸元を狙うことで相手の防御が体の中心に集まり、力を逃がさずそのまま押し出せるという独自の理論だ。実際に真栄田探偵が挑んでみると、思わず手が胸元にいってしまい、あっけなく押し出されてしまう。自信を深めた依頼者は商店街に繰り出し、ジム通いの男性やラガーマンなど猛者たちを相手に次々と対戦し、32戦中30勝という驚異的な成績を収めた。

すると番組には、偶然にも手押し相撲に関するもう一つの依頼が届いていた。それは「私は手押し相撲で負けたことがありません。どうか私に負けを教えてください」という、21歳の男性・大北さんからのものだった。サッカーで鍛えた足腰と圧倒的な防御力を自負する大北さんも、商店街に繰り出して勝負を挑んだところ、全戦全勝の13連勝を果たしていた。

こうして、発想で勝負する依頼者との2人の最強決定戦が実現。静寂と緊張に包まれた決戦の舞台で、依頼者が満を持して衝撃の“乳首攻撃”を放つが、あっさりと手でかわされてしまう。逆に大北さんも同じ攻撃を放とうとすると、依頼者は見事にかわす。その後、大北さんはバランスを崩して敗北し、依頼者の勝利となった。

スタジオでVTRを見届けた特命局長の北村一輝は「アホすぎる（笑）」とコメント。さらに真栄田探偵から、「商店街で依頼者の乳首攻撃で負けた2名の方から『恥ずかしいので放送しないでください』と言われた」というオチが明かされた。