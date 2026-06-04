「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文さんが2026年6月3日公開のYouTub番組「REAL VALUE」に出演し、チャンネル登録者数197万人の人気ラーメン系YouTuberのSUSURUさんから、堀江さんがプロデュースした飲食店のラーメンを「まずい」と言われたとして非難した。

SUSURUさんはXで、「まずいって言ったこと一度もないです！」と反論している。

「一生懸命頑張って良いもの作ろうと思ってやってんのにさ」

番組では、堀江さんが格闘技イベント「BreakingDown（ブレイキングダウン）」について、「2分2ラウンドだったらひろゆきとやるよ」と宣言。そのほか対戦相手の候補として、料理研究家のリュウジさんの名前を挙げた。リュウジさんは、堀江さんがプロデュースした会員制和牛専門店「WAGYUMAFIA（ワギュウマフィア）」の食用菊を使ったパフォーマンスを批判しており、因縁がある。

堀江さんは続けて、「SUSURUっていうラーメンYouTuberがいて。あいつも相当ひどいからね」と、SUSURUさんの名前を挙げた。

堀江さんによると、SUSURUさんは「WAGYUMAFIA」のシェフ・浜田寿人さんと仲良くしていたという。それにもかかわらず、「『WAGYUMAFIAのラーメンはまずい』とかわざわざ言うわけ」と話した。

堀江さんは、「俺だったらなに悪口言ってもいいっていう風に思ってんだろうね。俺にクソリプで絡んでくる奴らと一緒だから、メンタリティが。ダメだから、普通」と非難。さらに、WAGYUMAFIAの従業員が「一生懸命頑張って良いもの作ろうと思ってやってんのにさ、お前ら、なにわかってんの？って思わん？」と怒りをにじませた。

本人否定「まずいって言ったこと一度もないです！」

この場面を切り抜いた動画がXで拡散されると、SUSURUさんは3日にXで反応。「好き勝手に言われてますがまずいって言ったこと一度もないです！」と否定した。

続けて、「大変すすれました」と、自身の動画でも度々使っているワードで感想を述べた。

また、SUSURUさんの投稿には堀江さんが対戦相手として挙げた「ひろゆき」こと実業家の西村博之さんも反応。「堀江さんって、思い込みを事実だと触れ回る癖はやめた方がいいと思うんだよね」と非難した。

さらに、「『ひろゆきは仕事のLINEグループに彼女を入れた』とかデマ流してたし、、」と、過去のエピソードをつづった。