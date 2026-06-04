スマートフォンは今や生活に不可欠なデジタル機器だ。日本は世界でもかなり特殊な市場で、60％近いシェアを米アップルiPhone（アイフォーン）が占める。世界全体で見れば、2025年のシェアはアップルが24％、韓国サムスン電子が19％。これにシャオミ、オッポ、ヴィーヴォ、トランシオン、ファーウェイ、オナーの中国勢6社が続く。この8メーカーで世界の80％を占める構図だ。

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しかし、この勢力図は今、変わりつつある。製品ステージが変遷しているからだ。製品が市場から消えるまでには「黎明期」「成長期」「成熟期」「衰退期」の4段階がある。スマホは超多機能ゆえに長らく成長期が続いたが、大半のユーザーが「機能はもう十分だ」と感じ始めたことで、いよいよ成熟期に入った。

成長期は開発力が勝負であり、大資本を持つ企業が有利だった。独自OSも持つアップルや、財閥のサムスン、政府の支援を受ける中国メーカーが躍進したのはそのためだ。

対して成熟期は、実用性能が高いのは当たり前。ユーザーは機能よりも、自らの個性に合う「雰囲気」を求めるようになる。「機能」「品質」「デザイン」「価格」という4要素において、ユーザー自身が気づいていない深層ニーズを刺激するモデルが増えてくるのだ。

現在のスマホは、カメラの高級化も一巡した。残るはAIの積極活用だが、これは今後の課題といえる。成熟期が成長期と異なるのは、1モデルあたりの販売量が減ることだ。製品が多様化すれば、ターゲットとなる層はおのずと狭まる。

ここで、注目すべきメーカーを挙げたい。高機能路線ではオッポとサムスンだ。象徴的な技術例は「折り畳み」である。多画面化に伴う折り曲げ技術と軽量化の両立が不可欠だが、特にオッポの「N6」の技術は見事だ。AIもストレスなく動作する。拍手ものの高性能だが、重量や価格の面で、常用するにはまだハードルが高い。

高品質では日本の十八番を体現するシャープが光る。最近の日本モデルは「渋み」すら漂い、iPhoneのような華やかさはないが、確実さで、「相棒」という安心感がある。

デザインで異彩を放つのが、英ナッシングだ。スケルトンデザインで注目を集める同社は、この春、Felica（フェリカ=非接触型決済機能）を搭載し、日本市場に最適化したPROなどを投入。「好奇心の赴くまま作ってきた」という雰囲気。カメラは月の表面まで撮影できる140倍のウルトラズーム。価格は8万円台だ。

隙間市場では、スマホとガラケーを融合させた「ケータイ形状のスマホ」も根強い。一方で廉価モデルは、中古市場の活用も選択肢だろう。筆者はiPhone14proを使っているが、不便なのはバッテリーの劣化程度だ。安く買ってレストア（修復）して使う文化は今後さらに広がるだろう。

このほか、アンドロイドOSの元締であるグーグルのPixelがある。傘下に収めたフィットビットの技術を活用し、スマートウオッチとの連携を強めているが、まだ様子見の感が否めない。そろそろ、市場を震わせる「本気モデル」が欲しい。成熟期のスマホは、これまで以上に楽しくなりそうだ。

（多賀一晃／ライター）