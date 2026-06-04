◆米大リーグ Ｄバックス０―７ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手」で二刀流出場し、投げては６回２安打無失点で今季の日本人単独トップとなる６勝目。打っては３打数２安打２四球の４出塁で、ナ・リーグ西地区首位のチームは今季４０勝に到達した。

大谷はこの日で０・７４となった防御率は規定投球回（試合数×１イニング）までわずかに１イニング届かなかったが、メジャー全体の“隠れ１位”を継続。２２年９月以来の４登板連続白星となった。被打率１割４分４厘、ＷＨＩＰ（１回あたりに出す走者）０・７９と異次元の数字が並んでいる。この日最速は１００・４マイル（約１６１・６キロ）を計測し、８９球で６三振１四球という内容だった。

打者としては１９００年以降で史上５人目となる３登板連続アーチはお預けとなったが、マウンドに上がる前の初回先頭の第１打席で二塁内野安打を放ち、７試合連続安打＆出場１９試合連続出塁。４戦連続マルチ安打、今季最多タイの３安打で打率３割１厘まで上昇させた。２四球を含めて５出塁と塁上をにぎわせ、最近６試合で３度の猛打賞と手がつけられない状態だ。

ロバーツ監督は「打者・大谷」について「素晴らしかった。強い打球を打っていたし、振るべきボールを振っていた。今夜、これ以上に望むものはなかったよ」と振り返り、「正直なところ、打率も残しているし、出塁しているし、強い打球も打っている。私たちは外野へライナーを打つこととそれがホームランになることとの差は本当にわずかだということを理解しなければならない」と評価した。

１９００年以降では、史上５人目となる３登板連続アーチは逃したが、３安打とリアル二刀流の日にまたも結果を残した。「何を変えたのかは分からないが、ここ３週間ほどで打席内容が良くなっているのは確かだ。そして登板日について言えば、昨年より打席の質が良くなっていると思う」と指揮官。「もちろん打席でいい感覚を持っていることは素晴らしいこと。ただ、彼自身はその日最も重要な仕事は投球だということを理解している。だから時には意識が投球寄りになることがある」としながら、「打撃の状態が良ければ、それはやはり（自分の）助けになる」とした。また、「盗塁を控えるように指示しているのか」と問われると「そういう指示はしてないが、彼も人間だからね。体力を使えば、その分の負担はある」と話した。