脚本家の宮藤官九郎氏が２０２８年度前期ＮＨＫ連続テレビ小説「ほんのモキチ」の脚本を担当することが４日、決まった。

２０１３年前期「あまちゃん」以来の、朝ドラ。同日、東京・渋谷の同局で会見を行い「１５年前になるのかってびっくりしたけど、朝ドラをやらせてもらって、その時は朝ドラの型を知らずに自由に描いた。その後は考えて、できれば実在の人物がいい。女性が活躍する時代なので、自由に言いたいことを言う女性のキャラクターがいいなと。コメディーで、夫婦の話をやりたい」と構想を説明。大河ドラマ「いだてん〜東京オリムピック噺〜」をきっかけに、実在する人物のストーリーに興味を持ったという。

モデルは歌人・医師として活躍した斎藤茂吉の妻・輝子。宮藤氏は魅力を「偉大な人に全く尽くしていない」、「１０年くらい別居してる、そこが一番面白い」と明かし、笑いが起こった。

宮藤氏にとって朝ドラは「僕が小さい時に父と母がケンカして、父を会社に送り出した後に、母がテレビを見るドラマ。お母さんが見るドラマは良妻賢母じゃなくていいだろう」と語った。