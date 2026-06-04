２０２８年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説の制作・主演発表会が４日に東京・渋谷の同局で行われ、主演は女優の河合優実で、脚本は宮藤官九郎氏が担当することが発表された。

歌人の斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした朝ドラ史上“最も不仲な夫婦”の物語。茂吉は山形の金瓶村（現・上山市）出身。蔵王の雪深い田舎町で少年時代を過ごし、上京後も生涯山形弁を貫いた。

山形を舞台にした朝ドラが制作されるのは１９８３年の「おしん」以来。橋田壽賀子さんが脚本を手がけ、主人公・谷村しんの生涯を小林綾子、田中裕子、乙羽信子さんがリレー形式で演じた。平均視聴率は５２・６％、最高視聴率６２・９％を記録。社会現象化した朝ドラ史に残る名作だ。

脚本の宮藤氏は宮城県出身。「自分の中に東北の人のメンタリティっていうのがたぶんあって。だから茂吉さんのことはすごく理解できる。『俺は言わなくても汲み取ってくれ』っていう気持ちの人が多かったり、いないところで悪口言ったりとか。それと東京で育った女性のギャップっていう意味では書いてて、その２人のケンカはおもしろいだろうなと思います」と語った。