“令和最強のコンプラ女”天羽希純、衝撃の書き初めショット 反響相次ぐ「テレビで見られるとは」
“令和最強のコンプラ女”としてSNSで話題を集めるタレントの天羽希純が、4日までに自身のXを更新。衝撃の“書き初め”ショットを公開した。
【写真】地上波で放送するの？天羽希純、衝撃の書き初めショット
天羽は「6/6(土)6/13(土)の2週連続で、テレ朝 上田ちゃんネルに出演しています！放送時間は26:30~27:00です▼（ハート）書き初めのやり方あってる……？？？お楽しみに！」との文言とともに、筆を胸元に挟んだ大胆ショットを公開。ファンからは「放送していいのか」「これをテレビで見られるとは」「必ず見ます」などといった感想が相次いで寄せられている。
天羽はアイドルグループ『#2i2』のメンバーとして活動し、全国7都市を巡るラストツアーを経て2025年12月6日にSHIBUYA O-EASTでのラストライブをもって解散。現在はバラエティやグラビアを主軸に、マルチタレントとして活動している。1月発売の3rd写真集『BONUS』は1週間で重版が決定。2月からはラジオアプリGERAで番組『天羽希純の爛漫JUNKIE』もスタートし、発信の場を広げている。
【写真】地上波で放送するの？天羽希純、衝撃の書き初めショット
天羽は「6/6(土)6/13(土)の2週連続で、テレ朝 上田ちゃんネルに出演しています！放送時間は26:30~27:00です▼（ハート）書き初めのやり方あってる……？？？お楽しみに！」との文言とともに、筆を胸元に挟んだ大胆ショットを公開。ファンからは「放送していいのか」「これをテレビで見られるとは」「必ず見ます」などといった感想が相次いで寄せられている。