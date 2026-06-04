元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ」に出演。西武が交流戦5勝目を挙げた3日の阪神戦（甲子園）を振り返った。

3点リードの9回、守護神・岩城颯空が先頭の3番・森下に三塁打を許し、主砲・佐藤輝に2ランを浴びた。1点差で逃げ切ったが、ヒヤリとする場面だった。

辻氏はその前の回がピンチを呼び込んだと説明した。

「この試合に限らずセットアッパーは打順の巡り会わせをちゃんと考えてピッチングしないとダメ」と主張した。

8回、2番手で登板した甲斐野央は7番打者から始まる打順で2者連続三振の立ち上がりも2人走者を出してしまった。

辻氏は「2人ランナーを出したゆえに9回はクリーンアップまで回ってしまった。あそこ3人できちっと終わっておけば苦労しなかった。もちろん、そう簡単ではないけど」と指摘した。

チームは好調だが、小さなミスからほころびが生まれる。

「セットアッパーは逆算してクリーンアップに回さないように余計な四球を出さない。野手は余計なエラーをしない。そうすれば大ケガはしないんだから」と、凡事徹底を求めた。