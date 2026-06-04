アンタッチャブル“ザキヤマ”、朝ドラ『あんぱん』出演俳優と“家族ぐるみ”交流明かす
アンタッチャブル・山崎弘也（50）が、4日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。同じくゲストで出演した俳優・戸田恵子（68）と家族ぐるみの交流があることを明かした。
【貴重写真】まるで別人…!? コンビ結成当時の“尖っていた”アンタッチャブル2ショット
冒頭で山崎は、子どもについて長女9歳、次女6歳、三女8ヶ月の3姉妹と説明。三女について「去年生まれて。色々大変なんです。赤ちゃんなんですよね、まだね」と笑いをさそった。
トークコーナーで、戸田との交流のいきさつについて聞かれ「10年ぐらい前ですかね」と、名古屋の番組で共演したことを説明。レギュラー番組で隔週会うようになり、「結婚した年ぐらいかな。それをご報告して、その次の年に子ども生まれて戸田さんに報告して。そしたら『会いに行かせてよ！』みたいな」と振り返った。
戸田からの誘いに山崎は社交辞令と思ったが、「いついつは？みたいな。ちゃんとした日数が来て、『あれ？やば。これ本気なの？』みたいな」「むずい！家に戸田恵子くるってむずいじゃない！」「奥さんにも言って、本気らしいんだよって」と説明した。
その後、日時を確定して約束をしたが「ギリギリまで本当かどうかもわかんない！そしたらピーンポーンって鳴って。インターホンのカメラみて『いるぞ！』って（笑）」「本当に会いに来てくれて、抱っこしてくれて。そこから頻繁に来てくれて、『どう？大きくなった？』って」と交流が続いたことを語った。
戸田は「近場に住んでいることもあって」「ちょっと寄るねって。さくっと」と、近所に住んでいることも説明していた。
なお戸田は、2025年春に放送された朝ドラ『あんぱん』で、ヒロイン・のぶ（今田美桜）が高知新報時代に出会う高知出身の代議士・薪鉄子（まき・てつこ）を演じた。
【貴重写真】まるで別人…!? コンビ結成当時の“尖っていた”アンタッチャブル2ショット
冒頭で山崎は、子どもについて長女9歳、次女6歳、三女8ヶ月の3姉妹と説明。三女について「去年生まれて。色々大変なんです。赤ちゃんなんですよね、まだね」と笑いをさそった。
戸田からの誘いに山崎は社交辞令と思ったが、「いついつは？みたいな。ちゃんとした日数が来て、『あれ？やば。これ本気なの？』みたいな」「むずい！家に戸田恵子くるってむずいじゃない！」「奥さんにも言って、本気らしいんだよって」と説明した。
その後、日時を確定して約束をしたが「ギリギリまで本当かどうかもわかんない！そしたらピーンポーンって鳴って。インターホンのカメラみて『いるぞ！』って（笑）」「本当に会いに来てくれて、抱っこしてくれて。そこから頻繁に来てくれて、『どう？大きくなった？』って」と交流が続いたことを語った。
戸田は「近場に住んでいることもあって」「ちょっと寄るねって。さくっと」と、近所に住んでいることも説明していた。
なお戸田は、2025年春に放送された朝ドラ『あんぱん』で、ヒロイン・のぶ（今田美桜）が高知新報時代に出会う高知出身の代議士・薪鉄子（まき・てつこ）を演じた。