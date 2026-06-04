お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也（50）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。自身の子供たちについて語った。

現在9歳、6歳、8カ月の3姉妹を育てている山崎。英語を習っているという次女の将来の夢は「パパみたいに、私はフェイマスコメディアンになる」だそうで、夫妻で「いいじゃない」と応援。「たまに僕のマネをしてる」と打ち明けた。

そんな次女は「信じられないぐらいボケる」と山崎。「今日の朝とかも、靴下を右足に履かせてあげたら、もう1回右足を出してくる」といい、「“ああ、冷え性なのかな？”って言いながら、“左、左”って」とやり取りを回想。これに「ハライチ」岩井勇気は「そりゃボケたくなるわ」と感心。相方・澤部佑も「普通の家庭は違う、“左でしょ！って」と驚いた。

しかし「上の子は弁護士って言ってます」と話すと、スタジオでは「凄い」との声が。ドラマの影響を受けているようで「弁護士だって言うんですけど、信じられないぐらい勉強をしない」と続けると一同は爆笑。山崎は「“最後の直線”でどうにかしようと思ってる」とあきれていた。