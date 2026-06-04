探検初参加となったしゅんの幼少期の秘話が母親からの手紙によって明かされ、甘えん坊な一面が暴露される一幕があった。

【映像】月9に出演！イケメンに成長した現在の姿

ABEMAにて6月3日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』、#58では「すぱのび探検隊」と題した企画が展開。世界的洞窟探検家の吉田勝次氏による案内のもと、しゅん（倉澤俊）、ゆま（谷村優真）、はると（今井暖大）、ねね（時田音々）の4人が冷水の襲う激狭な洞窟を進み、最深部にある小滝を目指した。

水温が急激に低下する最深部「極寒の道」を前に、精神的にも体力的にも限界に近づいていたメンバーたち。そこでしゅんへ向けて、母親からのサプライズメッセージが書かれた手紙が読み上げられた。

手紙の中で母親は、「しゅんへ。すぱのびで洞窟探検に出ると聞きました。ビビりながらもへらず口叩いているんでしょうね。そんなしゅんへエールを送ります。小さい頃から甘ったれで泣き虫で、泣くと目が垂れすぎて縦になっちゃうくらい、いつもママ、ママ、ママ抱っこばかり。そんなしゅんをおっかーはハラハラしながら、我が子ながら大丈夫かって心配でした」としゅんの幼少期を回想した。

しゅんが「もう〜本当にやめてほしい」と照れを見せる中、さらに母親は、「芸能のお仕事をしたいと聞いた時はびっくり。おっかーは不安でずっと悩んでました。突然『今日好き』に出ると聞いた時は驚いたよ。もちろん不安もあったよ。でも思っていた以上に、おっかーにとって、画面越しに見るしゅんはキラキラしていて、気遣いができる優しい子になっていて、感動して泣いちゃってた。好奇心旺盛なしゅんなら、楽しく洞窟突破できるよ。頑張れ！おっかーより」と息子の成長に対する深い感動を綴っていた。

手紙の朗読が終わると、しゅんは照れ隠しに鼻をこすりながら「手紙とかより、俺がおっかーって呼んでることがバレたことが恥ずかしい」と発言し、スタジオやメンバーは大爆笑。そして「こんな思っててくれたんだなっていう。すごく嬉しかったです。ありがとう。頑張るね〜こっ、こっから先も」と語り、母親への感謝の気持ちを新たにしていた。

なお、しゅんは、2026年1月期放送のフジテレビ系“月9”ドラマ『ヤンドク！』に、山崎海斗役で俳優として出演した経験を持つ。