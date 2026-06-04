ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ご祝儀は10万円でよろしくね」友人に送りつけた新婦…式場もドレス… 「ご祝儀は10万円でよろしくね」友人に送りつけた新婦…式場もドレスの色も全部指定してあげたのに友人の返答は？ 「ご祝儀は10万円でよろしくね」友人に送りつけた新婦…式場もドレスの色も全部指定してあげたのに友人の返答は？ 2026年6月4日 14時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 結婚式という幸せなイベントが、こんなにもトラブルの火種になってしまうとは…。香奈さんにはまったく悪気がないのが、またなんとも言えないところです。親友ふたりとの関係が修復されることを願いたいものの、この先の展開はどうなっていくのでしょうか…。>>【まんが】結婚式に招待してあげたのに(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】結婚式に招待してあげたのに 毎日が「どうすればいい？」の連続…実母・義母を頼らず前を向いた妻がぶつかるべき相手は【結婚式に招待してあげたのに 第16話】 「推し活グッズってゴミでしょ」ラストライブのグッズと26年分の思い出をけなした夫を娘が一喝した話