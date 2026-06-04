結婚式という幸せなイベントが、こんなにもトラブルの火種になってしまうとは…。

香奈さんにはまったく悪気がないのが、またなんとも言えないところです。

親友ふたりとの関係が修復されることを願いたいものの、この先の展開はどうなっていくのでしょうか…。

>>【まんが】結婚式に招待してあげたのに

(ウーマンエキサイト編集部)