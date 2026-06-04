JR西日本は、2026年夏（7月〜9月）の臨時列車の運転概要を発表しました。注目は、お盆およびシルバーウィーク期間中に計6本増発する臨時寝台特急「サンライズ出雲（91号・92号）」です。

日本で唯一毎日運行している定期夜行列車ですが、今回の臨時列車は定期便とは異なる特別なダイヤで運行します。所要時間が長く、明るい日中帯に山陰・伯備線の車窓をじっくり楽しめることから、鉄道ファンや旅行好きの間で即完売必至の「プラチナチケット」となっています。

2026年夏の臨時「サンライズ出雲」の詳しい運転日時をチェックし、1ヶ月前の予約開始に備えましょう。

臨時「サンライズ出雲」2026年夏の運転スケジュール

※全列車、285系7両（全車指定席）で運行

今年の夏期間中、東京と出雲市を結ぶ「サンライズ出雲」の臨時列車は、下り（91号）と上り（92号）あわせて計6本が設定されています。定期列車とは異なるダイヤで運行するため、長時間の特別な鉄道旅を満喫できます。

下りのサンライズ出雲91号は東京 22:21発〜出雲市 (翌)13:32着。始発駅を基準とする運転日は、2026年8月11日、16日、9月19日です。上りのサンライズ出雲92号は出雲市 14:05（または14:46）発〜東京 (翌)6:23着。始発駅を基準とする運転日は、2026年8月10日、15日、9月18日です。

臨時サンライズ出雲の予約はいつから？

JRの指定席券は、乗車日1ヶ月前の午前10時から全国の「みどりの窓口」およびネット予約サービス（e5489など）で一斉発売します。例えば、8月10日乗車分は7月10日10:00に、8月11日乗車分は7月11日10:00に発売を開始します。お盆や連休期間は、いわゆる「10時打ち（10時ちょうどに発券操作をしてもらうこと）」でも個室の確保が困難な激戦となります。事前に第2、第3希望の個室タイプまで決めておくことをおすすめします。

臨時ダイヤで味わう昼間の寝台旅

定期列車の「サンライズ出雲」は夜に主要駅を出発し、翌朝には目的地へ到着するビジネス・観光両面に特化したダイヤですが、今回の臨時便は下りの91号が13時半過ぎに出雲市到着。上りの92号は14時台に出雲市を出発するため、明るい日中帯の眺望をゆったりと楽しめます。

現在、日本を走る定期夜行列車はサンライズエクスプレスのみ。そのため個室指定券は極めて確保が難しく、とくに連休期間の「10時打ち（発売開始時刻の10時ちょうどに申し込むこと）」は熾烈を極めます。今回の臨時便は、そんなプラチナチケットを手にする貴重なチャンスと言えるでしょう。おでかけを検討している人は、早めの計画と予約手配をおすすめします。

【参考】【先行予約】夏のサンライズ瀬戸・出雲（東京行き）個室を確実に取る！tabiwaトラベル特別プランを5/27発売！料金・4種類の個室まとめ（※2026年5月）https://tetsudo-ch.com/13029031.html

乗車時間が15時間にも及ぶ夏の臨時「サンライズ出雲」は、単なる移動手段の枠を超え、乗ること自体が最大の目的となる至高のエンターテインメントです。きっぷの確保はまさに「プラチナ級」の難易度ですが、車窓の移り変わりを寝転びながら眺める非日常の時間は、一生の思い出になること間違いありません。

発売日となる「1ヶ月前の10時」に向けて万全の準備を整え、この夏は憧れの寝台特急で特別な鉄道旅に出かけてみませんか？

（画像：JR西日本、TOP写真：PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

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