「一番の悩みというか、課題は人間関係です」

【画像】殺人犯とも対話する、新しい現場

受刑者からそっとこぼれる本音。それに向き合う、説教でも指導でもない「対話」の時間です。

去年、118年ぶりとなる刑法の改正により、新たな刑罰「拘禁刑」が導入されました。これにより全国の刑務所は、今大きな転換期を迎えています。かつて受刑者を懲らしめる場所という側面が強かった刑務所は、これまで以上に「立ち直りの場所」としての役割が求められるようになりました。

理由は再犯率の高さ。2人に1人が再犯すると言われる現状を変えることが目的です。

その最前線である山形刑務所（山形県山形市）で始まった、更生に向けた画期的なプログラム「対話」の現場にカメラが入りました。

知られざる現場のリアルとは。

■一人ひとりに合わせた更生を目指す「拘禁刑」

山形県山形市の北部にある山形刑務所には、受刑者や判決を待つ被告人など、およそ1000人が生活しています。その多くが26歳以上の男性であり、懲役10年以上の長期受刑者、つまり元凶悪犯たちです。

厳しい規律のもとで社会復帰を目指すこの場所は、去年導入された「拘禁刑」によって大きく変化しました。「拘禁刑」とは、これまで刑務作業が義務付けられていた「懲役刑」と、その義務がない「禁錮刑」を一本化した新たな刑罰です。

最大の特徴は、受刑者を年齢や刑期、介護の必要性などに応じて24のグループに分類し、一人ひとりの特性に合わせて刑務作業や教育・指導、治療などを組み合わせたプログラムを実施する点にあります。

このテーラーメイドの更生支援において、核となる取り組みの一つが、「対話」なのです。

■刑務官が制服を脱ぐ特別な部屋

「今、笑顔が出ている」対話の前に行われるアイスブレイクでのやり取りです。

対話が行われる部屋は、刑務所の中でも特別な空間。受刑者がリラックスして本音を話せるよう、壁は落ち着いた緑色に塗られ、木目が多用されています。そして何より目を引くのは、この部屋では刑務官が制服を身に着けないということです。

対話は、受刑者1人に対して刑務官4人が輪になって座る形式で行われます。単なる1対1の面談や指導・説教ではないこの対話は、独自の手順で進められます。

この日の対話の相手は、殺人犯…。

■殺人犯との”対話”

まず、殺人などの罪で服役する受刑者が、4人のうち1人の「聞き役」の刑務官に対して、胸の内を明かします。

「自分は刑が長いので、ここに来た以上は腹を据えて受刑まっしぐらでやるしかない。だから悩まないようにしているつもりだが…」

「一番は悩みというか、課題は人間関係。自分が真面目にやっていても、それを気に食わない人がいて足を引っ張られたりすることも多々ある」

次に、聞き役以外の3人は「観察役」としてその話に耳を傾けます。そして、「聞き役」の刑務官が「観察役」の刑務官たちの方を向き、受刑者の話から感じたことや意見を語り合います。

■そして、客観視する時間が

「今の受刑者の話を聞いて感じることであったり、ここがもっとこうだったらいいよね、と話し合えればいいな」

受刑者はその間、第三者として刑務官たちのやり取りをじっと聞いています。最後に、受刑者自身が刑務官たちの対話をどう受け止めたのかを語ります。

つまり、自分の意見を言った後で、周囲がどう受け止めたかを客観視させるのです。

■北極圏で生まれた手法「リフレクティング」

この独特な対話の手法は「リフレクティング」と呼ばれ、もともとは北極圏の精神医療の現場で生まれたものです。

山形刑務所で対話研修の講師を務める、県立保健医療大学の安保寛明教授は次のように話します。

「北極圏の厳しい冬は、物理的にも心理的にも閉ざされ、専門職の医療者に簡単には会えません。アルコール依存や虐待が起こりやすい環境下で、『安全に人と人とが話せる場』を組み立てる必要から生まれたのがこの手法です」

■直接のダメ出しではないから、客観視できる

専門家にすぐには頼れない過酷な環境で、心理的な安全地帯をつくるための知恵が、現在の日本の刑務所に取り入れられています。安保教授は、受刑者にとってのこのプログラムの意義をこう指摘します。

「受刑者の人からすると、おそらく自分が話したことに対して『あなたの考えはここが不足している』と、いわゆるダメ出しや指摘をされると思っているんじゃないか」

「でもそれが、すぐに（直接）ダメ出しをされなかった、隣の人に言っている様子を見ることができるということによって、出来事と自分の評価を分けることができるというのが、受刑者側にとってはすごくいい体験になると思う」

自分のことを話す人を目の前にし、受刑者は何を感じるのか…。

■変わる受刑者の心、減る刑務官の負担

対話は1回40分から50分ほど。多くても1日に2人しか実施できない、非常に丁寧なプロセスです。対話を終えた受刑者からは、安堵とともにこんな言葉が聞かれました。

「自分の考えを伝えるのはそんなに得意な方じゃない。普段話せないこととかを話せたから、それですっきりしている部分はある。ちゃんと伝えることができてうれしい」

すぐに結論を出さず、受刑者自身に自らの言動を見つめ直してもらう。この対話を通じて受刑者の心境に変化が生まれ、問題行動が減ることは、結果として日々緊張の中で職務にあたる刑務官の精神的・肉体的な負担軽減にもつながります。

被害者の悲しみや苦しみはなくなることはない。この事実を対話から再認識することもあるのか…。

始まったばかりのこの「対話」プログラム。日本の刑務所が真の「立ち直りの場所」へと進化していくための、大きな転換点であることを祈るばかりです。