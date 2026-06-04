「今までのイライラは何？」新品ティッシュが『ドバッ』と出る問題を解決！道具いらずの簡単裏ワザ
▶【写真付きで解説】「また2〜3枚出た…」を解消！新品ティッシュのプチストレス対策
箱ティッシュの使い始めは取り出しにくく、2〜3枚まとめて出てくるのはよくあること。
余分なティッシュを、また箱に戻している人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、SNSでも話題になった、新品のティッシュがドバッと出てこなくなる、簡単な裏ワザをご紹介します。
■箱ティッシュの使い始めは複数枚出てきてイライラ…
新品の箱ティッシュを開けたとき、最初の1枚を取ろうとすると、2〜3枚まとめて出てきてしまうことはありませんか？
最初から2〜3枚使うつもりなら問題ありませんが、1枚だけ使いたいときは箱の中に戻している人もいるでしょう。また、みっちり詰まっている状態だと、引き出した際に破れてしまうこともあります。
そんなプチストレスを、あるちょっとした工夫で解消できるんです！
■準備するのは箱ティッシュだけ！手順をご紹介
1.いつも通り、ティッシュの取り出し口のフタを点線に沿って開けます。
2.取り出し口の中央あたりのティッシュを、軽くくぼみができる程度までグッと押します。
親指で押しても、指全体で押してもOK。力加減がわかりにくい場合は、2〜3回押しておくと安心です。
一番上のティッシュを引き出してみると、箱とティッシュの間に隙間が生まれたことで、1枚だけするっと出てきてくれました。
強く押したからといって、ティッシュが破れてしまうこともありません。
この方法なら手間もかからず、新品のティッシュがドバッと出てくるストレスを簡単に減らせそうです。
■箱ティッシュ以外も対応可能？他のタイプも試してみた
箱ティッシュ以外にも、ビニールに入ったソフトパックやポケットティッシュでも使えるのか試してみました。
まずは、ソフトパックのティッシュから試してみます。
箱ティッシュと同じく、いつものように取り出し口のフタを開けます。
中央部分を指でグッと押してからティッシュを引き出してみると…
1枚だけきれいに取り出すことができました。
次に、ポケットティッシュでも試してみます。
ポケットティッシュは厚みがないため、しっかり押せているのかわかりにくかったのですが、実際に引き出してみると……
こちらも、ちゃんと1枚だけ取り出せました。
とくにポケットティッシュは、最初に何枚も出てしまうとすぐに残りが少なくなってしまうので、この裏ワザはかなり便利だと感じました。
■ティッシュを上手に引き出すポイント
ティッシュと箱の間に隙間をつくることで、1枚ずつスムーズに取り出せるようになるこちらの裏ワザ。箱ではなく、ティッシュを押し込むのがコツです。ただし、ティッシュを押してもパッケージとの間に隙間を作れないほど詰まっている場合は、うまくいかない可能性もあります。
また、ポケットティッシュは外出先で使うことも多いので、安定した机などがない場合もあるでしょう。
そんなときは、親指・人差し指・中指でポケットティッシュを挟むように持ちながら押すのもおすすめです。
この方法でも、1枚ずつスムーズに取り出せました。
■ちょっとした工夫でティッシュのプチストレスを解消
今回は、箱ティッシュ・ビニールタイプ・ポケットティッシュの3種類で試したところ、すべて1枚ずつ取り出すことができました。
道具いらずでできる、新品ティッシュの「まとめて出てしまう問題」を解消する裏ワザ。気になった方は、ぜひ試してみてください。
文＝りょう
夫と、好奇心旺盛な娘と暮らすママライター。家事や育児に奮闘する中で培った経験をもとに、「無理なく続けられる暮らしの工夫」や「毎日を快適にするライフハック」を紹介しています。日々忙しいママやパパが笑顔になれるヒントをお届けします！