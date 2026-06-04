ティーライフ <3172> [東証Ｓ] が6月4日後場(15:00)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比24.6％減の2億0800万円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の5億2900万円→2億7100万円(前期は4億5300万円)に48.8％下方修正し、一転して40.2％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3億6100万円→1億0300万円(前年同期は2億3300万円)に71.5％減額し、一転して55.8％減益計算になる。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比28.6％減の4000万円に減り、売上営業利益率は前年同期の2.5％→1.4％に悪化した。



株探ニュース